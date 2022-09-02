看黃珊珊政見　吳思瑤：柯文哲跳票全集、美化加工再提出

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例如：發展艋舺、大稻埕、大龍峒再生計劃成了「猛大大計畫」，還有講了8年的「東區門戶計畫帶動南港成為生技文化產業的門戶」再端出來一次、大圓山地區升級冠名叫做「首都中央公園」、心中山與心雙連的捷運綠廊帶延伸變成「光鏈大道」、以及老案三貓計畫搖身一變成了「南方公園」。
這些都是看到柯文哲第一任內的副市長林欽榮、都發局長林洲民擘畫的基礎，三貓計劃更在前市長郝龍斌時期就開始了，黃珊珊擔任副市長的柯文哲第二任，這些計劃幾乎停滯不前，選舉到了堂而皇之冠上新名，成了黃珊珊拿來說嘴的新計劃。
吳思瑤也說，現在市府執行中的計劃，其他副市長的努力，都成了黃珊珊掠人之美、選舉操作的工具。黃珊珊聲稱要讓台北變巴黎的「忠孝東路漫步道」，就是市府工務局新工處「忠孝東西路段及週邊人行改善計畫」，是副市長彭振聲督導的業務；另外提出「城南羅斯福計劃」其實就是前副市長陳景峻時期就開始推動的五大「無牆博物館」之一，接手的是副市長蔡炳坤，也不是黃珊珊。
吳思瑤說，黃珊珊還說要申辦2038年亞運，來帶動關渡平原及社子島發展，只是柯文哲多次對外聲稱要申辦2030亞運，在2020年4月卻鬧了大烏龍，該送件而沒送件，比扯還要扯，當時黃珊珊已經當了副市長半年，業務出包沒有責任？選舉到了現在還敢來說大話？
吳思瑤表示，擔任副市長當然有行政資源的好處，也是黃珊珊最大的優勢，市府政策拿來論述也沒有什麼不行。只是也應該標注一下政策出處，或是先坦誠一下過去沒做出成績，好歹給個sorry，讓市民來決定要不要再給你機會。否則難免有「說得嚇死人、做的笑死人 」之感。
吳思瑤重申，柯文哲的路線就是黃珊珊的路線，8年來「只聞樓梯響，不見人下來」的政策空話，重新包裝新上市，台北市民可要看清楚。