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看黃珊珊政見　吳思瑤：柯文哲跳票全集、美化加工再提出

▲吳思瑤表示，自己細看黃珊珊的政見，發現一半以上是前人或是柯文哲第一任提出的願景，但柯文哲任內卻沒有搞出名堂。（圖／記者黃宣尹攝）
▲吳思瑤表示，自己細看黃珊珊的政見，發現一半以上是前人或是柯文哲第一任提出的願景，但柯文哲任內卻沒有搞出名堂。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-02 11:23:04

無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨日提出「首都進化雙軸線」七大計畫政見，聲稱要將台北打造成巴黎，引發討論。民進黨參選人陳時中競選總幹事吳思瑤今（2）日表示，自己昨晚熬夜和對黃珊珊的政見，發現99%都是現任市長柯文哲的政策，且在市府各個局處的工作報告中都能夠看到相關內容，根本就是「柯規黃隨」，只是換上了美麗而夢幻的名字，實則換湯不換藥。

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▲吳思瑤表示，（圖／記者黃宣尹攝）
▲吳思瑤表示，柯文哲的路線就是黃珊珊的路線，8年來「只聞樓梯響，不見人下來」的政策空話，重新包裝新上市，台北市民可要看清楚。（圖／記者黃宣尹攝）
吳思瑤表示，自己細看了黃珊珊的政見，發現一半以上是前人或是柯文哲第一任提出的願景，但柯文哲任內沒有搞出名堂，有黃珊珊輔佐市政的第二任更是繳了白卷，選舉到了再美化重加工提出來騙票？

例如：發展艋舺、大稻埕、大龍峒再生計劃成了「猛大大計畫」，還有講了8年的「東區門戶計畫帶動南港成為生技文化產業的門戶」再端出來一次、大圓山地區升級冠名叫做「首都中央公園」、心中山與心雙連的捷運綠廊帶延伸變成「光鏈大道」、以及老案三貓計畫搖身一變成了「南方公園」。

這些都是看到柯文哲第一任內的副市長林欽榮、都發局長林洲民擘畫的基礎，三貓計劃更在前市長郝龍斌時期就開始了，黃珊珊擔任副市長的柯文哲第二任，這些計劃幾乎停滯不前，選舉到了堂而皇之冠上新名，成了黃珊珊拿來說嘴的新計劃。

吳思瑤也說，現在市府執行中的計劃，其他副市長的努力，都成了黃珊珊掠人之美、選舉操作的工具。黃珊珊聲稱要讓台北變巴黎的「忠孝東路漫步道」，就是市府工務局新工處「忠孝東西路段及週邊人行改善計畫」，是副市長彭振聲督導的業務；另外提出「城南羅斯福計劃」其實就是前副市長陳景峻時期就開始推動的五大「無牆博物館」之一，接手的是副市長蔡炳坤，也不是黃珊珊。

吳思瑤說，黃珊珊還說要申辦2038年亞運，來帶動關渡平原及社子島發展，只是柯文哲多次對外聲稱要申辦2030亞運，在2020年4月卻鬧了大烏龍，該送件而沒送件，比扯還要扯，當時黃珊珊已經當了副市長半年，業務出包沒有責任？選舉到了現在還敢來說大話？

吳思瑤表示，擔任副市長當然有行政資源的好處，也是黃珊珊最大的優勢，市府政策拿來論述也沒有什麼不行。只是也應該標注一下政策出處，或是先坦誠一下過去沒做出成績，好歹給個sorry，讓市民來決定要不要再給你機會。否則難免有「說得嚇死人、做的笑死人 」之感。

吳思瑤重申，柯文哲的路線就是黃珊珊的路線，8年來「只聞樓梯響，不見人下來」的政策空話，重新包裝新上市，台北市民可要看清楚。

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