拐88名「豬仔」赴柬當奴工　《角頭》臨演削千萬遭求重刑

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，檢方查出，全案起因另一個以林晉宇為首的人口販運集團，涉於去（2021）年11月起與柬埔寨詐騙集團成員接洽，由林等人在台招募人員前往柬埔寨工作，以從事博奕、遊戲客服、AV拍攝、開立金融帳戶、辦理貸款可獲利等詐術，誘騙國人到柬國。
國人一下飛機，就被沒收護照，以每人美金1萬7000元至1萬8000元賣給當地博奕公司、金邊、西港等地詐騙園區的電信詐欺集團買家，若有人不從即以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控方法剝奪自由。
後因林晉宇不滿當地合作的集團給錢不乾脆，得知李振豪在柬埔寨有人脈，改與李振豪合作，由李振豪主導，並找柬埔寨另一個詐騙集團合作販賣台人。
檢方查出，林晉宇合作的第一個集團，共有31名被害人，僅3人成功被救回，犯罪所得192萬4500元；李振豪的集團則有57名被害人，最後救回19人，犯罪所得為1277萬8562元。
檢方認定，李振豪、林晉宇等犯罪集團，罔顧人命，侵害人權甚鉅，且犯罪手法係高度組織分工下之跨國跨境詐欺、人口販運犯罪，為聯合國公約明定應打擊之跨國有組織犯罪，重創我國國際形象，國際間均認應受嚴重制裁，請求法院裁量刑度時應考慮震懾此種罪之必要性，對9人量處適當之刑，並建請法院宣告沒收或追徵不法所得，另簽分「他」案溯源追查幕後金主及人蛇集團成員。