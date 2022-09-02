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拐88名「豬仔」赴柬當奴工　《角頭》臨演削千萬遭求重刑

▲台北地檢署2日起訴角頭臨演、竹聯幫東堂大哥李振豪等人，並求處重刑。（圖／NOWnews資料照，社會中心翻攝）
▲台北地檢署2日起訴角頭臨演、竹聯幫東堂大哥李振豪等人，並求處重刑。（圖／NOWnews資料照，社會中心翻攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-09-02 11:47:59

近來國人前往柬埔寨打工遭人口販運事件頻傳，檢警調獲報後，日前拘提9嫌到案，訊後聲押6人獲准。收押被告中驚見電影《角頭》的臨演、竹聯幫東堂東新會要角李振豪。台北地檢署今（2）日偵查終結，認定李振豪等人詐騙88人、犯罪所得近1500萬元，僅22人被救回，依《刑法》買賣人口罪及妨害自由、加重詐欺、組織犯罪等罪起訴，並請求法院量處適當之刑。

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據了解，李振豪原是竹聯幫天堂成員，後自創東新會，在台北市中山區經營酒店，近2年半生意受疫情影響，今（2022）年3月得知小弟做人口販運有利可圖也加入，每媒介1人，可從柬埔寨當地的詐騙集團實拿2.2萬美元（約新台幣66萬元）佣金，外傳短短3個月，詐騙82名台人赴柬，海削5000萬元。

然而，檢方查出，全案起因另一個以林晉宇為首的人口販運集團，涉於去（2021）年11月起與柬埔寨詐騙集團成員接洽，由林等人在台招募人員前往柬埔寨工作，以從事博奕、遊戲客服、AV拍攝、開立金融帳戶、辦理貸款可獲利等詐術，誘騙國人到柬國。

國人一下飛機，就被沒收護照，以每人美金1萬7000元至1萬8000元賣給當地博奕公司、金邊、西港等地詐騙園區的電信詐欺集團買家，若有人不從即以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控方法剝奪自由。

後因林晉宇不滿當地合作的集團給錢不乾脆，得知李振豪在柬埔寨有人脈，改與李振豪合作，由李振豪主導，並找柬埔寨另一個詐騙集團合作販賣台人。

檢方查出，林晉宇合作的第一個集團，共有31名被害人，僅3人成功被救回，犯罪所得192萬4500元；李振豪的集團則有57名被害人，最後救回19人，犯罪所得為1277萬8562元。

檢方認定，李振豪、林晉宇等犯罪集團，罔顧人命，侵害人權甚鉅，且犯罪手法係高度組織分工下之跨國跨境詐欺、人口販運犯罪，為聯合國公約明定應打擊之跨國有組織犯罪，重創我國國際形象，國際間均認應受嚴重制裁，請求法院裁量刑度時應考慮震懾此種罪之必要性，對9人量處適當之刑，並建請法院宣告沒收或追徵不法所得，另簽分「他」案溯源追查幕後金主及人蛇集團成員。

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