蔣萬安是失職母雞？國民黨議員登記參選聲量遠低於民進黨
2022年九合一選戰在即，其中首都台北市的選情，也是外界關注焦點。而距離投票日僅剩下不到三個月時間，近日也開放參選人前往選委會登記。台北市長參選人陳時中、黃珊珊於昨（31）日登記參選完畢，蔣萬安則在今天早上前往台北市選委會登記。特別的是，蔣今天並沒有邀請同黨市議員一起同台，和昨日陳時中參選時，所有民進黨籍議員參選人都到場的情況形成強烈對比。
根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測，自上個月29日開放登記首日至今，相較於民進黨議員參選人們頻頻與陳時中同框造勢，國民黨議員參選人缺乏蔣萬安母雞拉抬，光是一週以來的整體聲量，藍營議員參選人就落後綠營近4000，差距將近20%。
雖然蔣萬安近日來與小雞們的互動較少，但仍有部分議員參選人們自尋出路，像是大安文山區的楊植斗、松山信義的詹為元、中山大同的柳采葳，三人除了一同登記參選刺激聲量外，更請來中廣董事長趙少康、國民黨前主席江啟臣及前副主席郝龍斌陪同，也在不依靠蔣萬安的情況下，自行開創網路聲量。
TPOC表示，登記參選無疑是政黨聯合造勢、吸引媒體曝光的好時機，蔣萬安獨攬鎂光燈，對現任議員的影響姑且不論，但新人參選人急需曝光，不免讓他們心灰意冷，只能自求多福。不過根據數據監測，本週台北市長參選人三人與登記有關的聲量分別為陳時中69%、黃珊珊19%、蔣萬安12%。蔣萬安「放生小雞」的選戰策略，無法塑造藍營團結形象，最終恐怕也會傷到自己。