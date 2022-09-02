「左圖右書」的浪漫相遇 第一屆高雄城市書展主視覺曝光
「高雄市立圖書館共構會展文創會館」歷時八年籌備，是高雄首創全台唯一的「圖書館與書店共構」形態。九月開始啟用，率先由高雄市立圖書館和青鳥文化制作聯手合作舉辦首屆的「高雄城市書展」透過不能滑來滑去的文字閱讀，以最原始純粹的方式，製造一場「左圖右書」的浪漫相遇。
高雄市副市長史哲表示，高雄市立圖書館不僅是台灣新圖書館運動創造者，如今更率全國之先，因應支持出版業而生的營運成本，以BOT方式打造圖書館共構書店的文創會館，將權利金挹注於總圖的營運、延伸公共借閱權的概念。讓圖書館不僅是保存文明火種的聖殿、知識流動的公共領域，更可以是一座閱讀的遊樂園，透過與不同閱讀場域的共構，展現全新的人文價值。
2022年「高雄城市書展：左圖右書」呼應今年「台灣設計展」在高雄的盛事，以設計深化閱讀體驗的質感。主視覺由知名設計師、〈APUJAN〉品牌行銷團隊的藝術總監詹朴操刀，將蔚藍的藍天與深邃的海洋顏色融為一體，展現「高雄」晴空萬里、明亮大器的城市意象，搭配書本形狀的大樓與波浪設計，表達「閱讀就像是一場場日常生活的冒險，在想像與現實之間，帶你去到不同的地方」。
除了讓人意象強烈的主視覺，由金鐘獎最佳男主角傅孟柏擔任代言人同樣令人驚喜，與高雄有深刻連結的傅孟柏認為，閱讀絕對有個重要的意義，就是「安靜」。相較於設計師詹朴為閱讀開拓的想像，他為閱讀收斂出的內在意義同樣深刻。
文化局透露，即將釋出的「高雄城市書展」形象影片，將以圖書館與書店的浪漫相遇的閱讀眼光，展現截然不同的城市景觀。2022年「高雄城市書展」作為兩大重要閱讀場域的開端，將為高雄正式開啟全新閱讀風景。最新消息請追蹤高市圖官方網站或臉書了解最新活動訊息。