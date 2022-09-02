8月詐騙暴增20倍！665種變形假網址流竄　簡訊、社群淪陷

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先檢查網址：詐騙集團透過簡訊或Email散布各種假冒衛生福利部的gov變形網址如「gov.com」、「wsflsgov[.]tw」、「wsflggov[.]tw」等假網址混淆民眾視聽讓人信以為真，在假網站上輸入個資，甚至造成金錢損失。趨勢科技提醒，正確網址為「.gov.tw」，在gov前方有「.」才是才是正確的網址。
若有可疑別送件：除了令人混淆的假網址外，8月份更出現真假網站穿插的進階詐騙手法，加深民眾辨別真偽的難度。民眾若察覺出現可疑特徵：可疑網址、持續要求登入、不斷顯示「有人成功申請紓困金」跑馬燈字樣、網站內文出現簡體字或錯字、官網聯絡資訊只有提供地址卻沒有電話、部分按鈕無法點擊，千萬別急著輸入個人資訊或遞送文件，避免個資遭竊。
官網申請最安心：8月份偵測到的變形假網址數量較7月份暴增13倍，網路犯罪份子更新不同網址的節奏更加快速，讓人措手不及，建議直接透過官方網址進行防疫補助最安心。
衛生福利部官方申請頁面：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/home/index.jsp
衛生福利部官方查詢頁面：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/home/inquire.jsp