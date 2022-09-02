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8月詐騙暴增20倍！665種變形假網址流竄　簡訊、社群淪陷

▲詐騙猖狂！光是8月測得的數量就超越2022上半年總數，手法也持續變形，8月已經有高達665種防疫補助相關的變形假網址流竄全台，包含Email、簡訊、社群貼文等全都淪陷。(圖／記者周淑萍攝)
▲詐騙猖狂！光是8月測得的數量就超越2022上半年總數，手法也持續變形，8月已經有高達665種防疫補助相關的變形假網址流竄全台，包含Email、簡訊、社群貼文等全都淪陷。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-02 13:01:20

詐騙簡訊猖獗不勝其擾，根據資安公司趨勢科技偵測發現，台灣8月份與防疫補助相關的詐騙網址，總偵測數量相較前一個月份激增20倍，光是8月測得的數量就超越2022上半年總數，不僅數量激增，手法也持續變形，8月已經有高達665種防疫補助相關的變形假網址流竄全台，包含Email、簡訊、社群貼文等全都淪陷，民眾務必要特別留意！

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台灣確診人數目前已經突破500萬人，網路犯罪份子看準時機冒充政府衛生單位，大量發送各種偽冒防疫補助網址的手機和Email釣魚訊息，造成個資外洩及金錢損失，對此，趨勢科技提供3點提醒，避免掉入詐騙陷阱。

先檢查網址：詐騙集團透過簡訊或Email散布各種假冒衛生福利部的gov變形網址如「gov.com」、「wsflsgov[.]tw」、「wsflggov[.]tw」等假網址混淆民眾視聽讓人信以為真，在假網站上輸入個資，甚至造成金錢損失。趨勢科技提醒，正確網址為「.gov.tw」，在gov前方有「.」才是才是正確的網址。

若有可疑別送件：除了令人混淆的假網址外，8月份更出現真假網站穿插的進階詐騙手法，加深民眾辨別真偽的難度。民眾若察覺出現可疑特徵：可疑網址、持續要求登入、不斷顯示「有人成功申請紓困金」跑馬燈字樣、網站內文出現簡體字或錯字、官網聯絡資訊只有提供地址卻沒有電話、部分按鈕無法點擊，千萬別急著輸入個人資訊或遞送文件，避免個資遭竊。

官網申請最安心：8月份偵測到的變形假網址數量較7月份暴增13倍，網路犯罪份子更新不同網址的節奏更加快速，讓人措手不及，建議直接透過官方網址進行防疫補助最安心。

衛生福利部官方申請頁面：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/home/index.jsp

衛生福利部官方查詢頁面：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/home/inquire.jsp

▲ 詐騙集團透過簡訊或Email散布各種假冒衛生福利部的gov變形網址，趨勢科技提醒，gov前方有「.」的「.gov.tw」才是正確網址。(圖／官方提供)
▲ 詐騙集團透過簡訊或Email散布各種假冒衛生福利部的gov變形網址，趨勢科技提醒，gov前方有「.」的「.gov.tw」才是正確網址。(圖／官方提供)

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