COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

羽球／被化解3賽點！周天成頂住壓力　闖日本賽男單4強

▲周天成。（圖／大會提供）
▲周天成。（圖／大會提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-09-02 13:00:36

超級750系列的日本羽球公開賽，世界第6的台灣「一哥」周天成對戰的是世界排名第18的印度好手Prannoy H. S.，在激戰3局之後，他以21:17、15:21、22:20拿下勝利，晉級4強。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著在世錦賽繳出佳績，周天成在進入到日本賽後的表現越來越好，前兩場分別擊敗李卓耀和陸光祖，今天面對過去交手戰績以2勝3敗屈居劣勢的Prannoy，要來爭奪4強門票。

首局Prannoy先拿前3分，不過隨後周天成也調整好狀態追趕上來，並且在局末打出6:1攻勢，以21:17先下一城；次局雙方又是殺得難分難解，在15:14領先時，輪到Prannoy回敬一波6:1的小高潮，以21:15扳回一城。

決勝局周天成一度取得11:5的優勢，並且曾經手握3個賽點，但沒想到Prannoy韌性十足，一一化解；好在小天頂住了對手追分的壓力，在20:20時連拿2分，以22:20拿下艱苦的一勝。

網球／Swiatek打贏「前冠軍」對決　詹皓晴闖進女雙32強

電競／連斬PSG、BYG　CFO搶下S12《英雄聯盟》世界賽門票

NBA／尼克錯失交易Mitchell的機會　ESPN爆談判觸礁細節

NBA／爵士打算賣掉上季所有主力輪換　已手握13個首輪籤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀