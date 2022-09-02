士兵手滑1.4億樂透飛走！敵營《作戰》拿走：撿到就誰的
南韓喜劇片《樂透大作戰》由高庚杓、李伊庚、郭東延等人共同搞笑演出，講述南北韓軍人，圍繞在57億韓幣（約台幣1.4億）樂透頭彩的故事。這張來自南韓的彩券，不小心飛越38度軍事線，上演了「頭彩的迫降」，驚險刺激的奇想除了幽默，更象徵南北韓關係，讓一張原本沒有主人的頭彩彩券，從最初撿到的南韓兵長，到再度撿到的北韓士兵，兩人互相高喊「誰撿到就是主人」，分別為這57億頭彩展開爭奪大作戰。
高庚杓飾演最初撿到彩券的兵長，他時隔許久再接演喜劇電影，將透過精彩的表演，讓觀眾發出愉悅笑聲。李伊庚飾演再度撿到彩券的北韓士兵，將以真摯的眼神、搞笑演技，進一步提升全片的歡快感。該片還集結郭東延、陰文錫、朴世婉、李淳元、金珉晧等人共同搞笑演出。
《樂透大作戰》在南韓上映後，掀起「票房逆轉勝」旋風，雖然上映後連續4天保持整體票房亞軍，但憑藉口耳相傳的爆笑口碑，自上映第5天起開始「逆轉勝」，蟬聯多日整體票房冠軍。尤其民眾在觀賞後紛紛大讚：「《雞不可失》之後，好久沒笑得這樣開心了！」
《樂透大作戰》劇情描述即將退伍的南韓兵長千禹（高庚杓 飾），某天意外在緊繃的南北韓軍事線附近，撿到一張飄向自己的頭獎彩券，之後卻一個不小心，讓這張彩券乘風飄向無法涉足的北韓。為了靠57億獎金實現退伍夢想，他使出渾身解數尋找彩券，沒想到竟被北韓士兵榮浩（李伊庚 飾）撿到。跟彩券擦身而過的千禹，以及在北韓不過是張紙片，必須到南韓把彩券換成獎金的榮浩，再加上意想不到的成員們加入，雙方為了死守57億鉅額獎金，決定「越線」展開驚險刺激的機密協商。《樂透大作戰》9月30日到10月2日進行口碑場，10月7日在台上映。