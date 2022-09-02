T1／澳洲國手哈吉勝加盟台啤　周伯勳：他很有爆發力

台灣啤酒英熊職業籃球隊今(2)日正式宣佈已與澳洲禁區悍將哈吉勝(Matt Hodgson)完成簽約，成為台啤英熊新賽季第二名洋將。哈吉勝現年32歲、身高211公分，曾多次代表澳洲國家隊出戰國際賽，值得一提的是，2019年世界盃資格賽中，哈吉勝就曾遇台啤英熊蔣淯安、黃聰翰、周伯勳三人，同為禁區籃板魔人的周伯勳回憶道：「對哈吉勝滿有印象的，很有爆發力也會在比賽中暴扣，滿期待跟他配合。」哈吉勝則表示：「印象中中華隊的球員們投射能力都很強，每次和他們對戰都相當有挑戰性，也很期待能和曾經的對手變成隊友！」





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