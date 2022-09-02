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民團攜手四大黨　呼籲全民支持18歲公民權修憲複決

▲民團今（2）日攜手四大黨，呼籲全民支持18歲公民權修憲複決公投。（圖／18歲公民權推動聯盟提供）
▲民團今（2）日攜手四大黨，呼籲全民支持18歲公民權修憲複決公投。（圖／18歲公民權推動聯盟提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-02 13:22:04

年底除了九合一地方選舉，還有18歲公民權的修憲複決公投，為跨過史上最高965萬票門檻，18歲公民權推動聯盟今（2）日與四大政黨舉辦記者會，號召社會大眾及支持者，11月26日出門投票，盼催出1000萬票力挺18歲公民權；與會的四黨代表皆表態支持18歲公民權案，並廣泛納入年底政見及文宣。

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依據民團委託山水民意研究公司針對18歲公民權的全國性民調，有超過半數（53.3%）的人表示，不知道年底有公民複決投票、近三成（26.7%）的人表明不會去投票。由台少盟與各縣市學生團體所組成18歲公民權推動聯盟，近期積極拜會四大黨團尋求支持，請各黨團呼籲各縣市候選人，明確公開表態支持18歲公民權，並在政見中納入友善青年政策。

台少盟理事長林月琴表示，台少盟作為18歲公民權推動聯盟總召，希望四大政黨能夠全力支持18歲公民權案、政黨候選人把18歲公民權案寫入政見、製作廣發支持18歲公民權案的文宣品，並邀請四大黨與年輕人站在一起，一同催出1000萬同意票，共同支持18歲公民權。

青民協副理事長何蔚慈指出，仍有53%的人不知道有這個議題，政黨比學生更有資源、更有能力、包含街頭看板、競選場合等，目前全台灣有27位縣市議員候選人掛起18歲的看板，希望更多跨黨派候選人支持這個議題。

她說，依照民調統計離965萬票的門檻，還差200萬票，目前離選戰還剩下80幾天，青年團體會繼續在街頭上努力，也希望當初在立法院投下同意票的所有政黨，將支持轉化為具體的行動，在造勢場合宣講、競選文宣中印製、選區內掛上看板等，不要讓這2年來立法院修憲努力作白工，期待四大黨可以青年團體一起努力，走完18歲公民權的最後一哩路。

國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量黨等四大黨皆表達支持18歲公民權的立場，並有明確增加知名度的宣傳活動。

國民黨國會黨團總召曾銘宗說，國民黨候選人尤其是縣市候選人，如林坤身、謝坤良等，陸陸續續都有把18歲公民權議題掛在看板上，一起來推動。

民進黨青年部主任蔡沐霖表示，黨內所有提名的候選人都支持，除寫入政見、掛選舉看板外，還有公車廣告跟印製T恤來宣傳，盼跨黨派一起努力推動通過高門檻。

民眾黨立委蔡壁如提到，過去2個月民眾黨在全台「大眾走」，訴求的3個主軸，第一個就是18歲公民權，所有候選人都要上街與選民面對面溝通；第二個訴求是永續台灣、世代共行，氣候變遷議題在這個會期一定要通過，世代共行就是跟年輕人一起向前行。

時代力量國會黨團總召邱顯智說，在選戰裡，候選人比較容易引起大家的注意，因此候選人把18歲公民權納入政見，宣傳時一併推動相當重要，時代力量每一位候選人都把18歲公民權當作政見，除了在競選時宣傳外，還製作成面紙、口罩、文宣等，希望其他政黨在縣市首長候選人的層級也能將此納入政見。

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