民團攜手四大黨　呼籲全民支持18歲公民權修憲複決

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台少盟理事長林月琴表示，台少盟作為18歲公民權推動聯盟總召，希望四大政黨能夠全力支持18歲公民權案、政黨候選人把18歲公民權案寫入政見、製作廣發支持18歲公民權案的文宣品，並邀請四大黨與年輕人站在一起，一同催出1000萬同意票，共同支持18歲公民權。
青民協副理事長何蔚慈指出，仍有53%的人不知道有這個議題，政黨比學生更有資源、更有能力、包含街頭看板、競選場合等，目前全台灣有27位縣市議員候選人掛起18歲的看板，希望更多跨黨派候選人支持這個議題。
她說，依照民調統計離965萬票的門檻，還差200萬票，目前離選戰還剩下80幾天，青年團體會繼續在街頭上努力，也希望當初在立法院投下同意票的所有政黨，將支持轉化為具體的行動，在造勢場合宣講、競選文宣中印製、選區內掛上看板等，不要讓這2年來立法院修憲努力作白工，期待四大黨可以青年團體一起努力，走完18歲公民權的最後一哩路。
國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量黨等四大黨皆表達支持18歲公民權的立場，並有明確增加知名度的宣傳活動。
國民黨國會黨團總召曾銘宗說，國民黨候選人尤其是縣市候選人，如林坤身、謝坤良等，陸陸續續都有把18歲公民權議題掛在看板上，一起來推動。
民進黨青年部主任蔡沐霖表示，黨內所有提名的候選人都支持，除寫入政見、掛選舉看板外，還有公車廣告跟印製T恤來宣傳，盼跨黨派一起努力推動通過高門檻。
民眾黨立委蔡壁如提到，過去2個月民眾黨在全台「大眾走」，訴求的3個主軸，第一個就是18歲公民權，所有候選人都要上街與選民面對面溝通；第二個訴求是永續台灣、世代共行，氣候變遷議題在這個會期一定要通過，世代共行就是跟年輕人一起向前行。
時代力量國會黨團總召邱顯智說，在選戰裡，候選人比較容易引起大家的注意，因此候選人把18歲公民權納入政見，宣傳時一併推動相當重要，時代力量每一位候選人都把18歲公民權當作政見，除了在競選時宣傳外，還製作成面紙、口罩、文宣等，希望其他政黨在縣市首長候選人的層級也能將此納入政見。