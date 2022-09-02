論文抄襲？謝國樑：民進黨打烏賊戰、把候選人說成一樣
自前新竹市長林智堅涉及論文抄襲退出桃園市長選舉後，全國各地候選人也紛紛被放大檢視及攻訐，基隆市長藍綠候選人也紛紛傳出論文設計抄襲風波，民進黨基隆市長候選人蔡適應今（2）日在立法院召開記者會，公開論文內容，強調絕對經得起考驗；國民黨基隆市長候選人謝國樑也自錄影片發表聲明，強調民進黨現在想要打烏賊戰，把每個參選候選人都說成跟他們一樣，但只要提出清楚論述就會知道其中的差異，民進黨是不會成功的。
針對昨日張銘祐臉書公佈謝國樑論文經iThenticate、turnitin抄襲比對系統核對，論文的相似度指數高達44%及47%，謝國樑回應表示，抄襲的本質在於引用時沒有註明出處，自己論文都有註明出處，將主動與學校聯繫，將論文來交給學校判定，釐清問題。
謝國樑隨後並自行公佈另一套「Symskan文獻相似度檢索服務」數據資料，強調整部論文都有註明出處，而且原創有82%，相似度只有18%。謝國樑表示，對方說相似度44%或47%，極有可能是只有算刻意其中一部份，呼籲對方如果要做完整指控，應該要學時力的記者會，出來當面好好講，把一切抄襲的本質都分析清楚，而不要貼個臉書斷章取義，不然這樣會讓大家覺得是在「圍魏救趙」。