內幕／團結假象？藍里長退黨改挺黃珊珊　蔣萬安票倉鬆動

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不只是大安區，藍營票倉的松信區也出現警訊，國民黨籍的中興里里長趙惠美的先生李茂榮擔任中興里多屆里長，與地方關係深厚，李因為黃珊珊幫助該里建立區民活動中心，對黃珊珊十分感謝，因此力挺黃珊珊，不只參加活動、幫忙拍照，甚至臉書上直接放上跟黃珊珊的合照，並打上「我愛珊珊」。
地方人士指出，雖然黨籍里長趙惠美沒有公開力挺黃珊珊，但不少里民也還是會喊李茂榮「里長」，而李的立場十分明顯，也連帶被視為是趙惠美的立場，影響里民意向。
地方人士分析，黃珊珊受到藍營里長的歡迎與親睞，主要就是黃珊珊過去有實質的互動跟政策上的協助，而藍營的固本會報每次只有小貓兩三隻，蔣萬安也無法向里長承諾當選後要幫忙什麼，自然里長對兩人的態度就會不同；雖然藍營里長無法公開力挺黃珊珊，但支持蔣萬安的力道就會打折。
在政策支持方面，從藍營票倉信維整宅的立場改變，也可以看出黃珊珊的拔樁功力。
藍營票倉的信維整宅7月就有住戶集資，在外牆掛出「祝黃珊珊更上一層樓」的大型看板，雖然蔣萬安8月15日急拜會信維整宅管會會，回防該區，但也被視為「為時已晚」。
地方人士稱，為了信維整宅公辦都更案，擔任北市副市長的黃珊珊十分用心，除了去年就進駐舉辦工作坊，根據北市府最新公文，北市都更處更要在信維整宅以「樓層」為單位，一層一層召開座談會，了解居民心聲，從8月31日開始第一場，每週一場接連辦到11月9日，顯見黃珊珊對於都更案的重視與用心。
種種跡象都顯示，被藍營視為鐵票區的大安文山、松山信義都不再是鐵板一塊，蔣萬安若不改變風格，還是一貫乖乖牌、怕事、不敢承諾，恐怕藍營票倉都將被黃珊珊整碗捧去。