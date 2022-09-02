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內幕／團結假象？藍里長退黨改挺黃珊珊　蔣萬安票倉鬆動

▲蔣萬安今日貼出與信義區里長合照，但藍營里長表面雖無法力挺黃珊珊，私下卻是對黃珊珊對於里的建設十分感謝。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲蔣萬安今日貼出與信義區里長合照，但藍營里長表面雖無法力挺黃珊珊，私下卻是對黃珊珊對於里的建設十分感謝。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2022-09-02 13:35:202022-09-02 13:35:50

國民黨台北市長參選人蔣萬安屢傳被台北市長參選人黃珊珊「拔樁」，雖蔣萬安辦公室今（2）日貼出與台北市議員陳永德及多位黨籍信義區里長合照，惟據了解，深藍票倉已經日漸鬆動，國民黨信義區中興里長趙惠美雖有出席活動，但趙的先生、前里長李茂榮高調力挺黃珊珊，不只出席活動，還幫忙黃珊珊拍照擔任志工，甚至在臉書直接放上合照；而國民黨籍大安區里長翁鴻源更不惜退黨，也要力挺黃珊珊。

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黃珊珊本週日宣布參選台北市長，雖國民黨台北市黨部祭出黨紀，下令黨籍里長不得出席，仍有藍營里長不畏黨紀到場力挺，國民黨籍大安區群賢里長翁鴻源甚至還受訪稱希望黃珊珊高票當選。據了解，該位大安區里長打算自行退黨，也要力挺黃珊珊到底，引爆藍營本命區鬆動危機。

不只是大安區，藍營票倉的松信區也出現警訊，國民黨籍的中興里里長趙惠美的先生李茂榮擔任中興里多屆里長，與地方關係深厚，李因為黃珊珊幫助該里建立區民活動中心，對黃珊珊十分感謝，因此力挺黃珊珊，不只參加活動、幫忙拍照，甚至臉書上直接放上跟黃珊珊的合照，並打上「我愛珊珊」。

地方人士指出，雖然黨籍里長趙惠美沒有公開力挺黃珊珊，但不少里民也還是會喊李茂榮「里長」，而李的立場十分明顯，也連帶被視為是趙惠美的立場，影響里民意向。

地方人士分析，黃珊珊受到藍營里長的歡迎與親睞，主要就是黃珊珊過去有實質的互動跟政策上的協助，而藍營的固本會報每次只有小貓兩三隻，蔣萬安也無法向里長承諾當選後要幫忙什麼，自然里長對兩人的態度就會不同；雖然藍營里長無法公開力挺黃珊珊，但支持蔣萬安的力道就會打折。

在政策支持方面，從藍營票倉信維整宅的立場改變，也可以看出黃珊珊的拔樁功力。

藍營票倉的信維整宅7月就有住戶集資，在外牆掛出「祝黃珊珊更上一層樓」的大型看板，雖然蔣萬安8月15日急拜會信維整宅管會會，回防該區，但也被視為「為時已晚」。

地方人士稱，為了信維整宅公辦都更案，擔任北市副市長的黃珊珊十分用心，除了去年就進駐舉辦工作坊，根據北市府最新公文，北市都更處更要在信維整宅以「樓層」為單位，一層一層召開座談會，了解居民心聲，從8月31日開始第一場，每週一場接連辦到11月9日，顯見黃珊珊對於都更案的重視與用心。

種種跡象都顯示，被藍營視為鐵票區的大安文山、松山信義都不再是鐵板一塊，蔣萬安若不改變風格，還是一貫乖乖牌、怕事、不敢承諾，恐怕藍營票倉都將被黃珊珊整碗捧去。

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