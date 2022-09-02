快訊／本土確診+33483！死亡個案增36人　境外移入336例

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指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為25例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月5日至8月30日，死亡日期介於5月30日至8月30日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增336例境外移入個案中，為163例男性、173例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(19例)，菲律賓(9例)，日本(6例)，美國(5例)，新加坡、泰國、瑞士及韓國(各3例)，帛琉、柬埔寨及法國(各2例)，印度、中國、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、香港、德國、英國及紐西蘭 (各1例)移入，另271例感染國家調查中。入境日期介於今年5月24日至9月1日。
指揮中心統計，截至目前國內累計16,297,108例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,912,605例排除)，其中5,375,883例確診，分別為28,394例境外移入、5,347,435例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,986例COVID-19死亡病例，其中9,970例本土，個案居住縣市分布為新北市2,132例、臺北市1,121例、臺中市1,002例、高雄市930例、臺南市770例、桃園市753例、彰化縣586例、屏東縣408例、雲林縣316例、南投縣295例、苗栗縣236例、嘉義縣233例、基隆市220例、宜蘭縣200例、嘉義市165例、花蓮縣163例、新竹縣155例、臺東縣140例、新竹市98例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。