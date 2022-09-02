特企／名醫陳俊龍一鑽植牙專利　療程縮短僅需一次門診！

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據了解，植牙療程需先破壞齒槽骨，傳統技術在這階段要一直換鑽頭，可能會換到十幾個鑽頭，接下來是補骨粉並觀察補骨成形的狀況…這時間則會因為患者居家照顧牙齒的用心與否有影響，最後才進到植牙階段。植牙完就是密集的回診期，初期每個月回診一次，狀況好會改成三、四個月或半年再回診。回診目的是觀察骨水準、密合度及有無其他狀況。「過程中若患者沒有細心照顧牙齒，可能隨時就無法繼續療程，或是最終還是不能吃較硬的食物，這樣都算是植牙失敗。」
陳俊龍博士「一鑽植牙」的18項專利，將這些療程縮短為一次門診，術後約兩個小時就可以進食了。關鍵就在於陳博士將傳統的眾多鑽頭整合在一個鑽頭上，完全無需更換鑽頭，省時省力更降低持續更換鑽頭可能造成的感染風險。
陳博士並表示，今年申請了「一鑽植牙」圖形商標，因為這些年出現太多類似的設計，卻僅是外型接近，但並非真正的「一鑽植牙」。「申請圖形商標專利的動機很單純，就是為了不讓患者被混淆，喪失了獲得獲得真正一鑽植牙的優質醫療服務的機會。」仿效者眾，他很擔心部分醫師採用的僅是一個鑽頭的外觀雷同，並不能達到真正的治療效果。
陳博士返台後第一位服務的長者就是他的母親，如今陳媽媽九十多歲高齡，恢復一口好牙也擁有愉快身心，更成了陳博士最好的植牙範例。「一鑽植牙是我畢生的志業，希望讓植牙患者不用再經歷四到五次的手術，只要一次門診一次手術即可完成。」