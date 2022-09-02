籲侯展現敢辯的勇氣 陳乃瑜：四年前政見發表會是類辯論
距離九合一大選最後剩下不到3個月時間，其中在新北市長選舉選情上，藍綠雙方為辯論議題爭鋒相對、砲火全開。民進黨新北市長候選人林佳龍乃至於行政院長蘇貞昌都出面說明，表示四年前就只是各說各話的政見發表會，尋求連任的侯友宜則是說四年前就照選委會規定辦理，今年也會採取「同樣的模式」進行。對此民進黨新北市議員候選人陳乃瑜今（2）日在臉抒發文批評，侯友宜此舉根本是「睜眼說瞎話」，表示當時並沒有候選人交叉詰問，形同是「類辯論｣，甚至當時現場背板上還寫著「政見發表會」，呼籲侯市長展現敢辯的勇氣，進行一場可以交叉詰問的辯論。
陳乃瑜表示，2018年那場選戰，面對蘇院長的辯論邀約，侯友宜從頭到尾懼戰，最後礙於輿論壓力，才心不甘情不願地和蘇院長進行一場折衷式的「類辯論」，因為全程沒有候選人交叉詰問，等於只是各自回答提問人的問題，沒有候選人相互攻防，這樣如何幫助市民釐清候選人本身的爭議以及政策的可行性？更諷刺的還是侯友宜競選辦公室拿出四年前的照片，說要打臉林佳龍，可是照片中的背板，還清清楚楚寫著「政見發表會」！
陳乃瑜也瑜文章中提到，表示2018年時，侯友宜還曾跳針講出「ㄏ日子厚友誼」來填充他的答題時間，實在很誇張，呼應林佳龍說過的選舉不是躲避球賽，是棒球賽，希望侯友宜也能展現「敢辯的勇氣」，真正的直球對決，進行一場可以交叉詰問的辯論，不要再閃球。