防疫詐騙頻傳！指揮中心曝「釣魚5步驟」 教你3方法應變
近期防疫詐騙事件頻傳，指揮中心今（2）日公布釣魚訊息詐騙流程，提醒民眾假設不慎點入網址，可立即關閉網頁，有輸入信用卡號或銀行帳號的民眾，也要儘速聯繫銀行辦卡或帳戶止付。
指揮中心日前呼籲民眾注意，官方正確網址是「.gov.tw」結尾，且網址前方不會在gov前面加上其他英文或數字，千萬不要隨便點擊不明網址連結；今日公佈詐騙集團5大流程，分別為「發送、引誘、騙取、偽冒、盜轉」，當民眾輸入個資後，就會遭偽冒開立電子支付會員，讓不法業者得以盜轉帳戶款項。
近期有許多不明訊息，透過簡訊、郵件、Apple的Message及Line發送，像是不少人收到「【衛生福利部】恭喜您符合條件，可提領防疫補貼，複製鏈結到瀏覽器領取」等訊息，以提領防疫補貼來誤導民眾，假冒衛福部名義製作假網頁，誘導民眾提供身分證影本、輸入個資、銀行帳戶等，民眾切記勿上當受騙。
指揮官王必勝提醒，衛福部並沒有因應疫情發放急難紓困相關補助，也不會以電話、簡訊或外部不明連結主動通知申請，更不會詢問銀行帳號、身分證字號等個資，或要求匯款、保管帳戶。
王必勝也說，目前已知的偽冒網站，都已通報165反詐騙專線，由刑事警察局通知業者進行阻擋，民眾若再接獲釣魚簡訊，也可截圖上傳至165官網報案或檢舉。（編輯：孫唯容）