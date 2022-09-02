肯德基推「柚香柚甜」炸雞！中秋水果禮盒裝 3千份快搶
中秋聚會不再只有單調的烤肉、月餅！肯德基放膽玩味，本月8日至10月24日推出期間限定的「柚香柚甜咔啦脆雞」，將酥脆微辣的炸雞，加上清爽的黃金柚香、甜美蜂蜜，迸發出豐富的全新滋味，不僅如此，肯德基針對中秋送禮市場，更加碼推出應景的「中秋炸雞禮盒」。
適逢中秋柚香逼人，肯德基9/8日即將推出限定商品「柚香柚甜咔啦脆雞」，單塊售價69元，特別挑選韓國黃金柚特製而成的黃金柚子醬佐以香甜蜂蜜，淋上金黃酥脆的咔啦脆雞上方，清爽迷人的柚香，伴隨著微熱微辣的口感，清爽、甜蜜、酥脆，一口玩出多重口感新風味。
針對中秋送禮市場，更推出了「中秋炸雞禮盒」，肯德基創意用中式水果提盒的包裝，推出滿溢柚香的「柚見秋香賞月餐」禮盒，一組售價499元，從今日起至9/8號止，在肯德基APP內推出會員3000份限量預購。
擔心搶不到限量版禮盒嗎？肯德基同時提供無限量預購一般版的「柚見秋香賞月餐」，禮盒內容物皆相同，僅差在禮盒外觀，內含有4塊「柚香柚甜咔啦脆雞」、4塊咔啦脆雞、還有一盒原味蛋撻禮盒，今年賞月團聚不僅能揪好友烤肉，還能一起大口吃炸雞！
新品「柚香柚甜咔啦脆雞」除了禮盒及單塊販售外，還有嘗鮮餐139元、個人獨享餐169元、清爽特餐185元、清爽雙人餐332元、XL套餐199元、PK雙人餐332元、清爽歡聚餐579元、799元樂嗨派對餐等多種組合，無論是獨享或是朋友聚會都相當適合！