COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

肯德基推「柚香柚甜」炸雞！中秋水果禮盒裝　3千份快搶

▲肯德基推出期間限定品，「柚見秋香賞月餐」禮盒。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲肯德基推出期間限定品，「柚見秋香賞月餐」禮盒。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-02 15:11:022022-09-02 15:26:49

中秋聚會不再只有單調的烤肉、月餅！肯德基放膽玩味，本月8日至10月24日推出期間限定的「柚香柚甜咔啦脆雞」，將酥脆微辣的炸雞，加上清爽的黃金柚香、甜美蜂蜜，迸發出豐富的全新滋味，不僅如此，肯德基針對中秋送禮市場，更加碼推出應景的「中秋炸雞禮盒」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲肯德基
▲肯德基9/8日即將推出限定商品「柚香柚甜咔啦脆雞」。（圖／記者鍾怡婷攝）
適逢中秋柚香逼人，肯德基9/8日即將推出限定商品「柚香柚甜咔啦脆雞」，單塊售價69元，特別挑選韓國黃金柚特製而成的黃金柚子醬佐以香甜蜂蜜，淋上金黃酥脆的咔啦脆雞上方，清爽迷人的柚香，伴隨著微熱微辣的口感，清爽、甜蜜、酥脆，一口玩出多重口感新風味。

▲肯德基
▲肯德基創意用中式水果提盒的包裝，推出滿溢柚香的「柚見秋香賞月餐」禮盒。（圖／記者鍾怡婷攝）
針對中秋送禮市場，更推出了「中秋炸雞禮盒」，肯德基創意用中式水果提盒的包裝，推出滿溢柚香的「柚見秋香賞月餐」禮盒，一組售價499元，從今日起至9/8號止，在肯德基APP內推出會員3000份限量預購。

擔心搶不到限量版禮盒嗎？肯德基同時提供無限量預購一般版的「柚見秋香賞月餐」，禮盒內容物皆相同，僅差在禮盒外觀，內含有4塊「柚香柚甜咔啦脆雞」、4塊咔啦脆雞、還有一盒原味蛋撻禮盒，今年賞月團聚不僅能揪好友烤肉，還能一起大口吃炸雞！

新品「柚香柚甜咔啦脆雞」除了禮盒及單塊販售外，還有嘗鮮餐139元、個人獨享餐169元、清爽特餐185元、清爽雙人餐332元、XL套餐199元、PK雙人餐332元、清爽歡聚餐579元、799元樂嗨派對餐等多種組合，無論是獨享或是朋友聚會都相當適合！

拿身高換肉片！挑戰王品聚火鍋「3000公分肉瀑布」免費吃

大溪威斯汀登報喊賣！「道明寺的家」又要出售　業界震驚

軒嵐諾逼近菜價波動？直擊賣場、市場現況　菜籃族這樣說

薯條外帶怕軟掉！日人「1招」維持酥脆　眾笑：恐怖份子

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀