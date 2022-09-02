特企／永信社福中秋送暖　助弱勢家庭享美好「食」光

我是廣告 請繼續往下閱讀
富宇慈善基金會執行長張宇承指出：「中秋送物資不僅帶來心靈上的安慰與實質的幫助，更能為長輩維繫社會連結，未來也將持續投入關懷行動，期盼為社會帶來正向的力量。」
偏鄉傳愛「浴」起幸福
中秋節前夕到宅沐浴團隊前往海拔3,325公尺的桃山部落提供服務及贈送中秋物資。高齡91歲的ya-gi(泰雅族語、奶奶的意思）在72歲那年，與家人上山進行農務工作，因車子不慎掉落山谷，ya-gi跌在山崖邊的樹上，雖撿回性命但從此就不良於行。
ya-gi說：「我這兩年因身體退化無法站立所以長期臥床。家中沒有沐浴設備，每次為了幫我擦澡，孫女需到150公尺外的親戚家燒熱水，再提著熱水回家幫我擦澡。還好有你們來服務，這一年來我才覺得自己活得像人一樣，洗完澡奇檬子讚捏！也謝謝你們送禮物來，有米和肉鬆，明天可以加菜啦，謝謝！先祝你們中秋快樂！」
「疫」起送愛助獨老
易奶奶說：「自從先生過世後，我每天忍著淚水堅強過日子，加上兒子與女兒定居在大陸，疫情期間只能透過手機視訊和家人互動，想和家人相聚更是難上加難。這段期間還好有你們的電話關懷及鄰居陪伴、有時去教會參加活動，讓我生活不孤單。謝謝你們特別帶物資來送我、看看我，祝你們中秋節平安！」