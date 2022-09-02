統一發票小確幸！下半年增開500元雲端專屬獎50萬組
財政部今（2）日指出，今年下半年（7至12月）各期統一發票將增開雲端發票專屬500元獎50萬組， 即7至12月統一發票，每期將開出特別獎（1000萬元）1組、特獎（200萬元）1組，頭獎至6獎各3組；以及雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1.6萬組、800元10萬組及500元獎215萬組。
財政部說明，為妥善運用統一發票給獎經費，並提高消費者索取雲端發票誘因，在統一發票給獎辦法第3條之1規定的雲端發票獎別及組數範圍內，衡酌今年統一發票給獎經費執行情形，規劃今年下半年各期統一發票開獎組數，除了維持現行特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組、雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組外，將增開雲端發票專屬獎500元獎50萬組，今年下半年各期雲端發票專屬獎將開出226萬6,030組，獎額高達12.17億元。
為了不讓獎金擦身而過，財政部呼籲，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP或財政部電子發票整合服務平台進行各式載具歸戶至手機條碼。為便利民眾領獎，財政部統一發票兌獎APP提供24小時線上即時領獎服務，民眾可利用該兌獎APP即時領獎。
此外，財政部電子發票整合服務平台也提供民眾設定領獎帳戶，獎金自動匯入指定帳戶，避免漏接，讓民眾從消費索取發票到發票儲存、歸戶、捐贈及兌領獎全程無紙化，既能增加中獎機會，也能節能減碳，環保愛地球。