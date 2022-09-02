中秋至！境外違規肉品輸入迎高峰　陳吉仲籲嚴防非洲豬瘟

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顏富雄提到，今年1月至7月，台中郵局檢出郵寄包裹輸入動物及其產品違規案件共152件，其中24%來自中國、20%來自日本、18%來自泰國，其餘還有越南、香港等地區。
防檢局指出，重要節日是違規高峰期，分析查獲入境郵包肉類及肉類加工產品來源，以含豬肉製品如香腸、臘肉、月餅為大宗，其次為牛肉條、雞肉絲、鳳爪等。
陳吉仲表示，目前國際間非洲豬瘟疫情仍未見緩和，泰國及尼泊爾於今年首度通報發生病例，中國大陸及東南亞等國家仍持續傳出病例，顯示疫情狀況仍然嚴峻，我國在快遞、郵包及邊境旅客違規攜帶或棄置來自中國大陸、越南及泰國的豬肉產品中持續檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，顯示台灣仍未擺脫疫情的威脅，仍需持續強化相關作為。
陳吉仲認為，依據以往數據顯示，中秋節前向來為查獲境外違規含肉月餅的高峰期，且來自中國大陸及越南月餅中多次檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，顯示非洲豬瘟病毒藉此途徑傳播的風險相當高，關務署與中華郵政公司因應大量的進口郵包檢查工作，預先分流來自非洲豬瘟高風險地區郵包，逐件進行X光機百分百檢查，並搭配防檢局檢疫犬嗅聞，務必要針對郵包中的含肉月餅等檢疫物加強查驗，做到滴水不漏，阻絕非洲豬瘟疫情於境外。
面對即將來臨的中秋假期及國門逐步開放，預期入境旅客人數與輸入貨物將顯著攀升，各邊境管制機關已加強查驗機場、港口輸入之貨物、快遞、郵包及旅客行李並防杜走私，嚴防非洲豬瘟疫情入侵。陳吉仲呼籲，全民共同防疫，切勿輸入及網購境外違規的豬肉產品等檢疫物，大家齊心努力，維護得來不易的非疫家園。