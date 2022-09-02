查獲17名非法移工！雲林移民署出擊

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊於9月1日結合雲林縣政府警察局、法務部調查局雲林縣調查站及雲林縣政府勞動暨青年事務發展處等單位主動出擊，前往轄內偏遠地區貨櫃屋及三合院等處所執行聯合查處行動，單日不僅查獲17名非法外來人口，並深入追查出8名非法雇主，其中1名失聯移工還是涉嫌侵占案被發布通緝的對象，立刻被逮捕歸案，透過強力掃蕩作為，展現移民執法決心！
雲林縣專勤隊依據線報，前往轄內偏遠地區1處農田旁的貨櫃屋查察，發現3名外國人神情自若的在屋外聊天，移民官向前詢問身分，他們還淡定的謊稱是在國內知名企業擔任移工，剛好相約來這裡找朋友。但這番荒誕說詞，被經驗老道的移民官秒識破，立刻拿出移民署獨家利器「行動身分辨識設備」比對指紋查證身分，才只好無奈坦承是藏匿該處四處打零工的失聯移工。聯合查察人員接續至位於雲林縣偏鄉的多處老舊三合院，運用優勢人力包抄，順利查獲多名非法外來人口，其中1處屋主也被查出就是非法雇主，白天負責載送外出工作，晚上再接返回住處。非法外來人口全數帶回調查及收容，非法雇主也將依違反就業服務法函送勞政主管機關裁罰。
雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，將持續依轄區特性及掌握情資，加強查緝非法外來人口，也呼籲民眾切勿心存僥倖，而聘僱、媒介或容留失聯移工及其他非法外來人口從事工作，否則違反就業服務法，將面臨新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金。歡迎民眾踴躍向雲林縣專勤隊檢舉，共同打擊不法，電話是05-5346119。