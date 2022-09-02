「支持調高基本工資！」張其祿：應注意物價上漲衝擊

勞動部昨日召開基本工資審議委員會，會後決定明年1月1日起每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到新台幣2萬6400元，調幅為4.56%，時薪部分則比照月薪調幅，每小時基本工資從168元調高到176元，後續將報行政院核定。立委表示支持，但是呼籲仍應注意連動物價上漲，對低薪者造成的衝擊。





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