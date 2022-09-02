高市議員陳麗娜拋震撼彈！曾言不連任今登記參選

兼任國民黨高雄市長候選人柯志恩的團隊發言人、現任高雄市議員陳麗娜在今年四月初宣布不再連任，但陳麗娜卻在登記的最後一天請助理代為登記參選，為該選區的選情拋下震撼彈，陳麗娜下午回應指出，為顧全大局，力保國民黨在議會過半席次，決定在今日登記參選市議員。
陳麗娜是高雄前鎮小港區五連霸的議員，她和民進黨議員林宛蓉都宣布不競選連任，要交棒給年輕人，陳麗娜則說要交棒給幕僚呂謦煒，但呂在初選中落敗，由新人陳識明代表國民黨參選，當初還盛傳陳麗娜有可能投入立委或是高雄市長選戰，不過後來陳麗娜接了國民黨高雄市長候選人柯志恩的團隊發言人。
近期地方傳出，為保國民黨議員席次過半，有人勸進陳麗娜繼續參選，並有可能以徵召方式參選，陳麗娜並無正面回應，直到今日下午，登記的最後一天，就見陳麗娜的助理出現在高雄市選委會，代陳麗娜完成參選登記。
對此，陳麗娜下午回應「顧全大局，承擔參選」，她直言計畫趕不上變化，國民黨初選結果超乎預期，小港前鎮成為議會席次過半的關鍵選區，中央及地方黨部一再勸進，陳麗娜身為從政黨員，為顧全大局，力保國民黨在議會過半席次，決定在今日登記參選市議員。對於這個決定所造成的困擾、這段時間各界的關心，陳麗娜表示抱歉與感謝，所有指教都會一力承擔。