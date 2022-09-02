南台灣盛事 台南品味週&國際綠色產業展9/2-9/4盛大開展

「 2022 台南品味週」及「台南國際綠色產業展」二展同時於今 (2 日 ) 在大台南會展中心正式登場，為期 3 天的活動分別展出茶、酒、咖啡 / 美食、汽車 / 戶外休閒、藝術 / 珠寶等共五大主題，以及聚焦與匯集綠色產業相關產品及資訊，提供企業與民眾第一手綠色產業訊息。展出攤位共計超過 300 多攤。而「台南國際綠色產業展」除了實體展、研討會外，並同步開辦一個月 (9/2~9/30) 的線上展，民眾上網也能線上觀展，為南台灣年度最大的國際綠色產業盛會。

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▲台南副市長戴謙(左二)參觀品味生活週，親自示範手沖咖啡（圖／記者林怡孜攝，2022,09,02）

台南市政府積極支持會展產業發展，今年有柳營、後壁、鹽水，以及台南地區農會攤位，歡迎民眾到現場採購台南優質農特產品。此外，觀光旅遊局今年也首度帶領東山咖啡業者參展，台南東山優質咖啡送禮自用兩相宜。今年的國外攤位特色產品也相當豐富，有史瓦帝尼王國的辣椒醬和果醬、南非劍羚沙漠塩、印尼咖啡和精緻手工藝品、德國百年啤酒及美國懷俄明州醇釀蜂蜜酒等，品項豐富，機會難得。

為吸引人潮，主辦單位祭出好禮抽獎，最大獎為高級平面音響，還有渡假飯店萬元住宿券等好禮。相關資訊詳見台南品味週官網： cec.ctee.com.tw/tlw/ticket/ 或「台南品味週」臉書。

2022 台南國際綠色產業展獲經濟部國際貿易局「 111 年輔導業者在臺辦理新展」計畫輔導，展區規劃 8 大主題，包括：政府及學研區、綠能發電區、智慧儲能應用區、電動車與電池區、循環經濟區、零碳及減塑區、綠建材區、節能與環保設備區等，包括經濟部能源局、工研院、金屬中心、塑膠中心、沙崙科學城、成功大學、崑山科大綠研中心、中油、台電、大亞集團、亞東預拌、亞洲水泥、台灣低碳集團…等國內產官學研聚集。大會更邀集目前市售電動汽車品牌，包括有 Audi 、 Benz 、 BMW 、 HYUNDAI 、 KIA 、 LEXUS 、 Porsche 、 Tesla 、 VOLVO 等共 9 大品牌 12 款電動汽車同台展出，為國內首創，難得同時一睹風采。

▲主持人凱希與茶業者請教泡出好茶秘訣，並且直播好物推薦（圖／記者林怡孜攝，2022,09,02）