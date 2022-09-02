不畏風雨婚禮照辦！楊昇達滿足嬌妻三願望 羞曝做人進度
伊林名模若綺和楊昇達愛情長跑7年，去年在沈玉琳見證下，赴戶政事務所完成結婚登記。原本在今年6月要舉行婚禮，但因為疫情改在今（2）日舉行，席開34桌宴請親友。楊昇達和若綺以白色禮服、西裝亮相，兩人氣色看上去相當不錯，被問道：「今晚酒店套房怎麼度過？」楊昇達也羞曝：「應該會有行動啦！」
楊昇達與若綺原訂在今年6月21日舉辦婚禮，不過因為疫情影響，只能讓婚禮延期到今（2）日士林萬麗酒店舉辦婚禮，也不畏風雨照常進行。而兩人一登場變成為焦點，若綺身穿一襲白色鑲鑽禮服，轉過身還有挖背設計，相當性感，她也幸福說道：「我很興奮欸，算是完成我的夢想，小時候的夢想就是當新娘子。」
被問到有興奮到睡不著嗎？他們也坦言昨晚只睡了一小時，楊昇達更表示：「要確認婚禮流程，她（若綺）想完成的願望一次讓她滿足，一場當三場在辦！」若綺也透露自己的「三個願望」表示：「因為我是南部人，爸爸很少來台北、也很難請的動，所以希望在婚禮能牽著爸爸的手，這次他願意上來，我很感動」，而一旁的楊昇達也爆料，一般新娘禮服只有幾套，「若綺總共有6到8套衣服，她就是要走秀，她的身材就是為了禮服淬煉而生」，讓一旁的若綺甜笑得合不攏嘴。
另外，被問到「做人計畫」，兩人羞曝：「搞不好今天晚上就可以囉，飯店浴缸特別大，昨晚已經先泡過鴛鴦浴，泡起來很有感覺、放鬆，特別有情調」。雖然婚禮遇到颱風來襲，但仍不影響楊昇達和若綺的心情，更表示：「因為疫情影響，士氣低迷，讓大家知道除了疫情之外，還有愛情」，若綺也在一旁附和：「要相信愛情」，字字句句都充滿甜蜜氣息。