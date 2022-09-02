台電台南區處宣導節約用電 節能診斷幫廠商省64萬電費

配合政府綠能政策，台電台南區營業處積極推動各項節電宣導，除了透過大用戶座談會、學校與社會團體節電宣導會等，並派專員實地訪視高壓用電大戶，以協助檢視用電情況，盤點可行節電方案，並推廣各項需量反應負載管理措施，並提供免費節能診斷服務。

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台電節能診斷工程師走訪用戶用電場所，使用專業能源量測儀器檢測設備用電效率，例如電力分析儀、紅外線熱顯像儀等，並整合高壓入口網站資料，進行電力系統分析，協助調查用戶之耗能設備使用情形，至 109 年起已輔導公家機關、飯店、工廠、科技公司等 25 家企業、找出高耗能設備，提供改用節能設備及改善技術面、管理面缺失的方法，預期每年總節電量可達 5,342,558 度，減碳量可達 2681.9 公噸二氧化碳，預期改善方案執行後，每年可節省 4,049.5 萬元電費，受輔導單位均感受益良多。

▲高效率冰水主機設置（圖／台電台南區處提供）

台南區處長許墩貴表示，以去 (110) 年本處替某光學科技股份有限公司進行現場節能診斷服務為例，針對該公司各能源使用設備與系統之能源耗用現況，深入進行分析與探討後，提出更換高效率冰水主機、設定水泵連鎖控制及調整空壓機壓力設定，預期每年總節電量可達 228,482 度，減碳量可達 114.6 公噸二氧化碳，預期改善方案執行後，每年可為該用戶節省約 64.9 萬元電費。