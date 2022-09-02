台電台南區處宣導節約用電 節能診斷幫廠商省64萬電費

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台電節能診斷工程師走訪用戶用電場所，使用專業能源量測儀器檢測設備用電效率，例如電力分析儀、紅外線熱顯像儀等，並整合高壓入口網站資料，進行電力系統分析，協助調查用戶之耗能設備使用情形，至109年起已輔導公家機關、飯店、工廠、科技公司等25家企業、找出高耗能設備，提供改用節能設備及改善技術面、管理面缺失的方法，預期每年總節電量可達5,342,558度，減碳量可達2681.9公噸二氧化碳，預期改善方案執行後，每年可節省4,049.5萬元電費，受輔導單位均感受益良多。
台南區處長許墩貴表示，以去(110)年本處替某光學科技股份有限公司進行現場節能診斷服務為例，針對該公司各能源使用設備與系統之能源耗用現況，深入進行分析與探討後，提出更換高效率冰水主機、設定水泵連鎖控制及調整空壓機壓力設定，預期每年總節電量可達228,482度，減碳量可達114.6公噸二氧化碳，預期改善方案執行後，每年可為該用戶節省約64.9萬元電費。
許墩貴表示，台南區處診斷工程師經驗豐富，歡迎有需要的高壓用戶臨櫃或電話洽詢相關用電診斷事宜，共同為節電努力，提高能源使用效率，進而減少用電與電費，致力達成低碳節能的目標。