COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台電台南區處宣導節約用電 節能診斷幫廠商省64萬電費

▲台電工程師正在進行現場節能診斷服務（圖／台電台南區處提供）
▲台電工程師正在進行現場節能診斷服務（圖／台電台南區處提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-09-02 17:22:12

配合政府綠能政策，台電台南區營業處積極推動各項節電宣導，除了透過大用戶座談會、學校與社會團體節電宣導會等，並派專員實地訪視高壓用電大戶，以協助檢視用電情況，盤點可行節電方案，並推廣各項需量反應負載管理措施，並提供免費節能診斷服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台電節能診斷工程師走訪用戶用電場所，使用專業能源量測儀器檢測設備用電效率，例如電力分析儀、紅外線熱顯像儀等，並整合高壓入口網站資料，進行電力系統分析，協助調查用戶之耗能設備使用情形，至109年起已輔導公家機關、飯店、工廠、科技公司等25家企業、找出高耗能設備，提供改用節能設備及改善技術面、管理面缺失的方法，預期每年總節電量可達5,342,558度，減碳量可達2681.9公噸二氧化碳，預期改善方案執行後，每年可節省4,049.5萬元電費，受輔導單位均感受益良多。

▲高效率冰水主機設置（圖／台電台南區處提供）
▲高效率冰水主機設置（圖／台電台南區處提供）
台南區處長許墩貴表示，以去(110)年本處替某光學科技股份有限公司進行現場節能診斷服務為例，針對該公司各能源使用設備與系統之能源耗用現況，深入進行分析與探討後，提出更換高效率冰水主機、設定水泵連鎖控制及調整空壓機壓力設定，預期每年總節電量可達228,482度，減碳量可達114.6公噸二氧化碳，預期改善方案執行後，每年可為該用戶節省約64.9萬元電費。  

 

許墩貴表示，台南區處診斷工程師經驗豐富，歡迎有需要的高壓用戶臨櫃或電話洽詢相關用電診斷事宜，共同為節電努力，提高能源使用效率，進而減少用電與電費，致力達成低碳節能的目標。



反制中共無人機　國軍調派干擾槍部署金門馬祖

馬來西亞吸引有錢人移居　年薪逾3百萬可申請居留20年

南台灣盛事 台南品味週&國際綠色產業展9/2-9/4盛大開展

全台首創智慧綠能醫療2輛專車 嘉義縣府前剪綵啟動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀