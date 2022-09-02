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軒嵐諾最快23:30發陸警！雨彈續炸北台灣　沿海留意強風

▲軒嵐諾目前在鵝鑾鼻東方約410公里的海面上，往北移動中，過去3小時強度持平，未來暴風圈仍會增大。（圖／中央氣象局提供）
▲軒嵐諾目前在鵝鑾鼻東方約410公里的海面上，往北移動中，過去3小時強度持平，未來暴風圈仍會增大。（圖／中央氣象局提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-02 19:17:34

中度颱風軒嵐諾接近台灣東部近海，中央氣象局今（2）日持續發布海上颱風警報，目前軒嵐諾目前在鵝鑾鼻東方約410公里的海面上，龜速往北前進，過去3小時強度、暴風圈持平，未來暴風圈仍會增大，中央氣象局指出，依照目前路徑及速度預估，今天午夜前、最快23:30有將發布陸上颱風警報。受到軒嵐諾颱風外圍環流持續影響，明（3）日北台灣降雨情況會較今日更加明顯，全台要到週日（9/4）才逐漸緩和，另外各沿海地區風力明顯增長，一定要多加留意。

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根據氣象局今日17時資料顯示，中颱軒嵐諾目前位於鵝鑾鼻東方約 410 公里海面上，以每小時7轉15公里速度，向北方進行，近中心最大風每秒45公尺，相當於14級風，七級風暴風半徑維持250公里，十級風暴風半徑100公里，預測明（3）日17時的中心位置會落在臺北東南方330公里的海面上。

氣象局預報中心課長林秉煜指出，台灣受到外圍環流影響，台灣西半部、宜蘭、花蓮、綠島、蘭嶼、澎湖和馬祖未來預估都會有9~11級的強陣風，金門、西半部內陸和台東，也將有7~8級的強陣風出現，入夜過後，強陣風情況會持續至明日中午；降雨部分，北台灣整白天降下不少雨量，台北市陽明山鞍部累積雨量也超過200毫米，入夜後降雨會持續，而隨颱風北移，外圍環流和地形交互作用，苗栗以北降雨開始明顯，台中山區也出現雨勢，此外，台東和屏東山區交界也都有局部降雨，因此氣象局也針對北部、北部山區發布豪雨特報。

根據氣象局統計，截至今日18：40，降雨最多的是台北市陽明山鞍部220毫米，達豪雨等級；其次為台北市北投區大屯國小186毫米、台北市北投區大屯山182.5毫米、、台北市北投區稻香里178.5毫米、宜蘭縣大同鄉太平山175毫米、新竹縣尖石鄉鳥嘴山174毫米、臺北市北投區貴子坑173.5毫米。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲軒嵐諾外圍環流持續影響台灣，明日降雨情況會較今日更加明顯，全台要到週日（9/4）才逐漸緩和（圖／中央氣象局提供）
軒嵐諾的暴風半徑會持續擴張，氣象局最新一報預估，明日上午11時，七級暴風半徑就可能會擴大到280公里；週日清晨5點會增強為強烈颱風、暴風半徑再擴大到300公里；受到颱風及其外圍環流沉降影響，東南部地區未來易有焚風發生的機率，明日中午前後，花蓮縣地區氣溫為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，臺東縣地區則為黃色燈號。

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