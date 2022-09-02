軒嵐諾最快23:30發陸警！雨彈續炸北台灣　沿海留意強風

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氣象局預報中心課長林秉煜指出，台灣受到外圍環流影響，台灣西半部、宜蘭、花蓮、綠島、蘭嶼、澎湖和馬祖未來預估都會有9~11級的強陣風，金門、西半部內陸和台東，也將有7~8級的強陣風出現，入夜過後，強陣風情況會持續至明日中午；降雨部分，北台灣整白天降下不少雨量，台北市陽明山鞍部累積雨量也超過200毫米，入夜後降雨會持續，而隨颱風北移，外圍環流和地形交互作用，苗栗以北降雨開始明顯，台中山區也出現雨勢，此外，台東和屏東山區交界也都有局部降雨，因此氣象局也針對北部、北部山區發布豪雨特報。
根據氣象局統計，截至今日18：40，降雨最多的是台北市陽明山鞍部220毫米，達豪雨等級；其次為台北市北投區大屯國小186毫米、台北市北投區大屯山182.5毫米、、台北市北投區稻香里178.5毫米、宜蘭縣大同鄉太平山175毫米、新竹縣尖石鄉鳥嘴山174毫米、臺北市北投區貴子坑173.5毫米。
軒嵐諾的暴風半徑會持續擴張，氣象局最新一報預估，明日上午11時，七級暴風半徑就可能會擴大到280公里；週日清晨5點會增強為強烈颱風、暴風半徑再擴大到300公里；受到颱風及其外圍環流沉降影響，東南部地區未來易有焚風發生的機率，明日中午前後，花蓮縣地區氣溫為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，臺東縣地區則為黃色燈號。