狼師解聘後　A小姐首發聲：讓每個人不需活在威脅恐懼中

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人本提出4點呼籲：
1. 繼續擴大調查（包括3所學校和1所補習班）。
2. 併案審查檢視並持續調查問題。
3. 積極改善性平環境，市府更積極作為保護受害者，讓潛在受害者願意站出來，並提供心理諮商資源。
4. 請大家持續關注該案接下來的程序與加害者申復問題。
人本表示，針對個案解聘狼師是第一個程序，加害者後面還有申訴翻案機會，後續的處理是否公平正義，依然要大家持續關心。人本建議臺中市政府併案調查’, 用同一個調查小組梳理加害脈絡，才能釐清面貌，找到應該處理的事項，還給更多受害者正義，真正給社會交代。
A小姐透過人本基金會發表書面聲明，她感謝各界的關心與支持，「現在我們打贏了第一仗，接下來仍然有漫長的道路要走，行為人有申復的權利，之後也還有法院的刑事調查，因此後續的審理是否公平公正，依然是需要關注的焦點。我們懇請大家一起繼續關心本案，為其他不敢發聲也沒有資源的受害者奮鬥，讓每一個人，都不需要活在威脅與恐懼之中。」
台中市議會民進黨團總召江肇國指出，狼師停職了，但社會大眾的疑慮未解，包括該案調查期間，黃姓校長為何能繼續進出學校、請領薪水？他任職教育界38年，歷經3所國中及若干補習班，教育局表示要進行其餘受害人的追查，事實上至今調查信只發給Ａ女就讀的國中，對另外兩間學校以及已有被害人的補習班不聞不問。
江肇國說，這段期間，市府相關主管失職、失言不斷，未見市長盧秀燕表明態度，只口口聲聲要大家「放心」，但看到市府的做法，哪個家長真能放心？
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110