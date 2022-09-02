「轉骨」有時機！　中醫協助孩子高人一等

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安南醫院中醫部醫師廖殷梓表示，中藥轉骨方的服用時機非常重要，太早服用要小心性早熟問題，太晚服用又怕生長板已關閉故無長高可能，故建議女生國小四年級、男生國小五年級之後才考慮服用轉骨方就好。
配合季節、體質調整用藥 促進生長發育
由於每個孩子身體狀況不同，所需的轉骨方也不同，因此臨床上需視第二性徵發育情形和個人體質來開立轉骨方，男女生配方是不同的。服用季節一般建議以秋冬為主，若臨床上對長高有迫切上需求，四季也是都可服用，但夏天的轉骨方和冬天的也會不同，所以藥物會做調整。
廖殷梓醫師指出，中醫的轉骨方是利用補氣、補血、補腎、健脾等中藥來促進生長發育，但仍配合孩童體質調整用藥，如胃口不佳者需要增加調理脾胃的用藥，睡眠不佳者需要加入安神藥物，建議要經過醫師辨證而所開立的轉骨方，較能針對個人體質做最好的轉骨調整。
充足睡眠多運動 刺激生長激素分泌
其次，生活習慣上亦建議要充足睡眠，勿熬夜，建議晚上九點多上床十點入睡，以利生長激素的分泌，而運動可刺激生長板，所以適度運動鍛鍊體能對長高是有助益的，可多做跳躍性和伸展性運動、減少負重活動，而在飲食部分建議飲食均衡最重要，可多補充蛋白質、胺基酸，少吃高糖垃圾食物。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54971
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