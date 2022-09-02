「軒嵐諾」來襲南市府超前佈署候選人收帆布關心民眾安全

中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上颱風警報，並表示暴風圈預計在明 (3) 日上午 8 時擴大到 280 公里，台南也出現 8 級以上強陣風。台南市長黃偉哲防患未然，一早即指示相關單位務必做好防颱準備，保護市民安全第一。工務局局長蘇金安也帶領同仁總動員修剪路樹，並針對工地鷹架、廣告看板等，加強巡檢，盡量做到更好的防患。尤其年底大選即將來臨，各個候選的人看板早已掛滿選區，面臨強勁風勢，極有可能波及民眾安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀

軒嵐諾颱風來勢汹汹，台南市昨晚起即感受到風勢的強度，今天更顯凌厲。工務局除得知颱風消息後，立即配合平日的路樹巡檢，更加強修剪枝葉，自 8 月 25 日起至今，已在重要路段修剪約 460 棵樹木。工務局一早通知各轄管路樹單位，務必加強巡視樹木以避免公共意外發生。另外，從昨日至今日，台南市樹木累計有 22 株倒伏、枝條斷裂等情形，枝條斷裂部分已派工將斷裂部分移除處理。

工務局以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，事先編組搶災車輛機具 100 多部，及搶災人員約 160 員待命；並成立常時防災應變 LINE 群組，即時發佈災害訊息、及應變處置，提供該局各單位即時處理各項災情。消防局也表示，今、明兩天颱風將在台灣東南方海面打轉，台南地區將有一陣陣強陣風出現，空曠地區易有 9 至 11 級強陣風。

新豐區市議員候選人陳皇宇表示，雖然軒嵐諾並未直接侵襲台灣，但面對可能到來的強大豪雨及強風千萬不能大意，為了民眾的安全，陳皇宇一早趕緊指示服務處的工作人員，把已掛起的帆布廣告捲收妥當。陳皇宇說，被強風破壞飛起的帆布萬一不小心飛到路中造成民眾傷害，是誰的責任？是廣告商還是租賃者？

▲台南市議員候選人陳皇宇的競選看板，怕強力風勢危及民眾安全，已於今日拆除乾淨。照片為收拾前（圖／陳皇宇提供）

他指出，發現負責任把帆布捲起來的候選人似乎少之又少，既然有錢編預算掛招牌，但萬一遇到颱風來襲，有多少候選人考慮到民眾的生命安全？他也呼籲其他候選人多為人民生命安全著想，寧可未雨綢繆，以防萬一，做個體貼民心及負責任的候選人。