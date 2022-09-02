「軒嵐諾」來襲南市府超前佈署候選人收帆布關心民眾安全

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軒嵐諾颱風來勢汹汹，台南市昨晚起即感受到風勢的強度，今天更顯凌厲。工務局除得知颱風消息後，立即配合平日的路樹巡檢，更加強修剪枝葉，自8月25日起至今，已在重要路段修剪約460棵樹木。工務局一早通知各轄管路樹單位，務必加強巡視樹木以避免公共意外發生。另外，從昨日至今日，台南市樹木累計有22株倒伏、枝條斷裂等情形，枝條斷裂部分已派工將斷裂部分移除處理。
工務局以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，事先編組搶災車輛機具100多部，及搶災人員約160員待命；並成立常時防災應變LINE群組，即時發佈災害訊息、及應變處置，提供該局各單位即時處理各項災情。消防局也表示，今、明兩天颱風將在台灣東南方海面打轉，台南地區將有一陣陣強陣風出現，空曠地區易有9至11級強陣風。
新豐區市議員候選人陳皇宇表示，雖然軒嵐諾並未直接侵襲台灣，但面對可能到來的強大豪雨及強風千萬不能大意，為了民眾的安全，陳皇宇一早趕緊指示服務處的工作人員，把已掛起的帆布廣告捲收妥當。陳皇宇說，被強風破壞飛起的帆布萬一不小心飛到路中造成民眾傷害，是誰的責任？是廣告商還是租賃者？
他指出，發現負責任把帆布捲起來的候選人似乎少之又少，既然有錢編預算掛招牌，但萬一遇到颱風來襲，有多少候選人考慮到民眾的生命安全？他也呼籲其他候選人多為人民生命安全著想，寧可未雨綢繆，以防萬一，做個體貼民心及負責任的候選人。