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BA.5對「長者」衝擊大　醫：次世代疫苗不見得能解決

BA.5對「長者」衝擊大　醫：次世代疫苗不見得能解決
BA.5對「長者」衝擊大　醫：次世代疫苗不見得能解決

健康醫療網

2022-09-02 21:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】日前，指揮中心正式宣布BA.5疫情已經開始，雖然現在的變異株大多以輕症、無症狀為主，不過，免疫力低、高齡長者等脆弱族群，仍不可忽視BA.5帶來中重症的可能性，因此，國內都在等待能夠應付變異株的「次世代疫苗」引進台灣，然而，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇醫師表示，「這個變異株其實應該還會困擾長輩們未來整整一年，因為次世代疫苗，也不見得會解決這個問題。」

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姜冠宇醫師解釋，人體防禦變異株的免疫體系，有三大防線：

一、抗體濃度

任何疫苗都有時效性，姜冠宇醫師說明，「雖然次世代疫苗會增加它的效價，然而當年齡越大，中和抗體就會越少。」事實上面對OMC（Omicron）時，平均年齡為63.5歲的族群有43%的人沒有檢測到中和抗體。

二、記憶Ｂ細胞

姜冠宇醫師說明，「這個很幸運，並不會隨著年齡減退，當然次世代加強針也有加強這部分，然而，挑戰在於 B 細胞要發揮其潛力，它們需要另一堵牆的幫助：T 細胞。」

三、記憶Ｔ細胞

姜冠宇醫師表示，「這個就殘念，不管殺手T細胞或輔助T細胞，因為我們隨著年齡增長，胸腺就退化了，而『50歲以上』，就正是這個功能的分水嶺！」，而胸線的退化也是次世代加強針會幫不上忙的部分，所以我們還要有心理準備，長輩每逢有感染浪潮來，還是要避一下難。

未來可能需要鼻噴疫苗　保護上呼吸道入侵

姜冠宇醫師表示，其實打第四劑是彌補抗體濃度、降低重症，但是雖然有了次世代疫苗，仍然很難好好運用「記憶Ｔ細胞」，這也是美國現在的難處，在面對這個秋季的潛在敵人，FDA 審查輝瑞和 Moderna 提交的申請，ACIP 於9月1日和2日開會討論何時施打、什麼樣資格的人適合施打，其中就會提到是否保護力比我們想像的更快消退，要使抗體濃度有更長的保護期限，跨出三月魔咒，可能還需要鼻噴疫苗問世，從保護上呼吸道入侵開始。

小朋友只要打了疫苗、威脅不大，衝擊最大的是「長者」

此外，大家認為染疫後還持有「無敵星星」三個月，然而，姜冠宇道出事實真相：「變異株再感染期間持續縮小，三個月已經不適用。大部分重複感染案例都是1-2個月。」，而確診者也很可能一個月內無症狀復陽，擴大社區感染。

不過，小朋友的威脅則越來越少，姜冠宇表示，事實上到了OMC（omicron），後遺症其實也有減少的趨勢，雖然小朋友感染率比年長者高很多，但是只要接種覆蓋率、先前感染是夠的，小朋友其實就會免除很多後續威脅（是沒接種才比較麻煩），後遺症還是對於成年人影響比較大，顯而易見，依然是長者在引領新冠的住院治療，年紀大的朋友在這個時代還真是辛苦了。

文章來源：https://reurl.cc/5pv63R　



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54973

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