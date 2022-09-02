軒嵐諾最新風雨預估！新竹以北山區總雨量上看700毫米
中颱軒嵐諾逐漸北上，北台灣今（2）日雨勢明顯轉強，根據中央氣象局晚間10時發布的最新風雨預測資料顯示，從今日到下週日（9/2~9/4）颱風影響期間總雨量預估方面，以新北市、桃園市及新竹縣山區400~700毫米最多，其次是台北市的300~500毫米，而明（3）日中部地區山區雨勢也會明顯轉大，預估台中市、南投縣以及宜蘭縣山區總雨量約200~400毫米，雲林縣、嘉義縣山區約200~350毫米。至於平地方面，新竹以北地區大約都在300～500毫米，苗栗縣約200~350毫米，新竹市約150~250毫米，嘉義到台中平地約100~200毫米。
至於封匿預估方面，明日各地最大陣風約8到9級，平地約5到6級，只有台北市最大陣風約5到6級，平均風力約3到4級。以現有風雨預估條件來看，均未達到可以停班停課的標準。但氣象局提醒，明日受到颱風外圍環流影響，巴士海峽及台灣附近各海面風浪大，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，民眾應避免前往海邊著動。另外台灣西半部、東北部東部沿海空曠地區，以及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島可能出現9至11級強陣風，金門與台灣內陸也有較強陣風，提醒民眾要留意。
氣象局預報中心課長林秉煜指出，明（3）日隨著軒嵐諾颱風逐漸北上，北台灣的雨勢會比今日更明顯，且中部山區也可能出現局部大雨。目前氣象局持續發布豪雨特報，今晚到明日新北市、桃園市、新竹縣地區及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、台北、宜蘭、苗栗、台中地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。
豪雨特報範圍：台北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣山區。大雨特報範圍包括：基隆北海岸、台北市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣
今晚到明日新北市、桃園市、新竹縣地區，以及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台北、宜蘭、苗栗、台中地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。