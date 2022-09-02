軒嵐諾明2:30發陸上警報！暴風圈明晚觸陸 北北基宜小心
中度颱風「軒嵐諾」龜速向北移動中，由於前一段時間幾乎在原地停滯打轉，加上暴風持續擴大，中央氣象局除了持續發布海上颱風警報以外，原本今（2）日午夜前將發布陸上颱風警報，但軒嵐諾移動速度比預期慢，如果沒有其他特殊變化，預計將延後到明（3）日凌晨2:30才會發布陸上警報。預估軒嵐諾颱風暴風圈將在明晚碰觸到台灣東北角及東北部陸地，陸上警戒區域預計包括：台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣，提醒民眾特別留意。
根據氣象局最新觀測資料顯示，中颱軒嵐諾今晚11時中心位置在鵝鑾鼻東方約390公里海面上，以時速9轉15公里速度向北移動，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑約250公里，十級風暴風半徑約100公里，預估未來軒嵐諾颱風暴風圈還有逐漸擴大的趨勢。預計明天深夜軒嵐諾颱風中心將移動到台北東方約310公里海面上。
今日累積雨量最多的地方為台北市鞍部的244.5毫米。氣象局預報員朱美霖指出，明（3）日一整天到下週日（9/4）白天將是軒嵐諾颱風最接近台灣陸地的時候，各地風雨會明顯轉強，尤其颱風北上會使得風向轉為偏西北風，不只被北台灣雨勢會比今日更顯著，中南部山區也會開始出現大雨。「連日來降雨偏多，提醒山區要特別留意坍方、落石與土石流。低窪地區請慎防淹水。」
此外，受到颱風外圍環流影響，今日沿海地區都出現明顯強陣風，包括蘭嶼最大陣風11級，東吉島、彭佳嶼10級。氣象局預估，明日高雄以北沿海地區及基隆北海岸可能出現9到11級強陣風。另外，明日沿海地區不排除出現4米以上大浪，請民眾不要前往海邊活動。
朱美霖提醒，隨著颱風北上風向轉變，明日台東地區可能有焚風發生機率，而下週日花東地區都可能有焚風，請民眾留意。（編輯：孫唯容）