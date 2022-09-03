「軒嵐諾」發陸上警報！今晚明晨最近台 9縣市雨彈狂炸
中央氣象局今（3）日凌晨2點30分發布中颱軒嵐諾「海上陸上颱風警報」，資料顯示今天到明天上午受颱風及其外圍環流影響最劇，臺灣北部及東北部地區有陣雨，北部及東北部地區有局部大 雨或豪雨發生的機率，其中北部山區並有局部大豪雨發生的機率；中南部地區有短暫陣雨，中部山區亦有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。
而明日下午起颱風逐漸遠離，北部地區有短暫陣雨，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。 颱風及其外圍環流沉降影響，明日東南部地區易有局部焚風的機率。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，中颱「軒嵐諾」雖因台灣阻斷部分水氣，但由於颱風向北移動，已脫離被攪翻的冷海水，未來途經的海洋熱含量(OHC)仍有利颱風緩慢增強。最新(3日2時)中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，「軒嵐諾」偏北而行，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈邊緣將掠過東北角，經東海轉東北，通過南韓及對馬海峽ㄧ帶。
吳德榮說明，最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(3)日至明日(4)日白天，「軒嵐諾」離台灣最近，影響最鉅；北部、東北部有明顯降雨，將累積可觀的雨量，雖可紓解北台灣的缺水，但中部以北山區應慎防坍方、落石、土石流等現象；其他地區受影響雖相對較小，也都是有局部陣雨、偶有較大雨勢的天氣。今日各地沿海地區、外島、高山皆有強陣風，明日上半天北台還有較強西南風，應特別注意！明下午至晚間、由南而北依序漸緩，仍有局部降雨的機率。（編輯：陳苾暐）