阿根廷副總統遇刺　拉響巴西總統候選人安全警報

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阿根廷副總統克莉絲蒂娜‧費南德茲（Cristina Fernandez Kirchner）遇刺事件同一天，在巴西民主社會黨聖保羅總部發生一名議員朝空中開槍事件，也引起工黨安保團隊的注意。
巴西聯邦警察指出，鑒於魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在競選活動中過度曝光和兩極分化加劇，將加強追蹤和識別威脅並採取措施減少造勢活動地點的脆弱性，以降低類似阿根廷副總統受到槍擊的威脅。
例如在巴拉州首府貝倫（Belém）的造勢活動，聯邦警察已經在魯拉的座車附近安排一輛戰術車，車內有特別行動組人員，攜帶重型武器，能夠在發生暴力事件時立即採取有力反應。
現在魯拉的安保人員擔心的是，尋求連任的自由黨籍現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）將在9月7日巴西獨立紀念日當天前往里約熱內盧，而魯拉計畫隔日造訪當地。
聯邦警察指出，里約熱內盧是波索納洛歷來選舉的大本營，魯拉前往那裡本來就危險，在兩極分化加劇的情況下，風險更大。
為此，聯邦警察打算重複之前在聖保羅和米納斯吉拉斯州首府好景市（Belo Horizonte）造勢活動中使用的安全架構，調派更多警察和便衣特工任由候選人差遣，在建築物頂部安排狙擊手，並使用無人機監視現場。
根據魯拉過去遭受的威脅。聯邦警察已將魯拉列為10月總統大選的「最高安全風險級別」。
克莉絲蒂娜‧費南德茲遇刺事件發生後，魯拉、波索納洛和巴西其他總統候選人紛紛在社群媒體聲援阿根廷副總統。
魯拉說：「犯罪分子是一名不知道如何尊重差異和多樣性的法西斯主義者，鼓勵這種暴力和政治仇恨的人士對拉丁美洲地區民主的威脅，全世界的民主人士都不會容忍政治分歧中的任何暴力行為。」
波索納洛則說：「（遇刺）幾乎是每個人都可能遭遇的風險，我自己也差一點在2018年死亡，當時沒有任何左翼人士關心我。雖然我對她（阿根廷副總統）沒有任何好感，但也不希望她不好。我對發生的事情感到遺憾。」（編輯：馮昭）1110903