中國疫情警報連環！成都封城、深圳8區週末全員核酸

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除了前述6區，深圳的光明區和坪山區防疫指揮部，也都在3日宣布，為有效管控疫情傳播擴散風險，決定利用週末開展2輪核酸檢測，暫停非必要人員流動與活動，全區社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。
消息一出，不少當地居民都在微博等平台上抱怨，指封控來的太突然，沒來得及準備，打下：「沒人在乎老百姓的經濟損失，保住自己的烏紗帽最重要」、「深圳zf這幫人，真的就把平民不當人唄，為了保住疫情的烏紗帽，xjb的管理，三更半夜拉人隔離」等字句；還有人嘆這根本是變相加班：「工作日放出去，週末又關起來」。
《美國之音》分析指出，在全球各主要國家都已放棄封控，轉而與病毒共存之後，中國政府仍堅持動態清零政策，只要疫情一有反彈，不管是否輕微，都要不計成本的採取嚴厲封控措施，尤其是擁有幾千萬居民的大都市，動輒就被置於封控之下，中國今年的經濟成長已受到嚴重影響，年初訂定的年經濟成長5.5%的目標已經難以實現，全球各大金融機構也不斷下修對中國今年經濟成長的預測。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。