軒嵐諾來勢洶洶　公總、台鐵開設指揮中心因應

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可能實施管制路段，包含台2線(北部濱海公路)、台2甲線(陽金公路)、台7線(北橫公路)、台7甲線(北橫支線)、台9線(北宜公路、蘇花公路)、台9甲線(新烏公路)、台9丁線(舊蘇花公路)、台11線(花東濱海公路)，惟實際作為仍依即時氣象情資及現場情況再機動調整。公路總局將派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛，行經上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。
另外，臺鐵局局長杜微9月2日視察北部地區防颱措施，局長首先赴綜合調度所，在所長吳榮欽、行控室主任林演界的陪同下，視察指揮中心(二級開設)、電力調配室、工務監控台等單位，了解全線電力監控、臺北地下化區間抽水馬達、以及新設落石吿警系統運作情形。局長隨後又赴南港，在台北工務段段長王立德、台北運務段視察謝鈺瀅、及南港站站長陳建銓陪同下，實地察看地下隧道北口防洪閘門，並視訊聯繫臺北運務段段長梁育裕，了解基隆站地下段防洪閘門的整備情形。
杜微表示，臺鐵局已經完成各地防洪閘門的測試工作，新加裝監控系統以及夜間照明設備更可以縮短啟閉閘門的反應時間，加上4月至6月進行過防汛演習，臺鐵能將颱風威脅降至最低，如果民眾發現颱風造成臺鐵行車設施損壞，也可以用「1933」緊急通報專線直接向臺鐵調度所反應，共同維護行車安全。