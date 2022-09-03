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軒嵐諾來勢洶洶　公總、台鐵開設指揮中心因應

▲台鐵也完成防颱準備，亦開設防颱指揮中心，配合氣象局人員進駐。（圖／台鐵提供）
▲台鐵也完成防颱準備，亦開設防颱指揮中心，配合氣象局人員進駐。（圖／台鐵提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-03 09:47:54

今（3）日凌晨2時30分，公路總局因應中央氣象局發布軒嵐諾颱風陸上颱風警報，公路總局應變小組同步提升為一級開設，執行災情預判、部屬、盤點及防救災應變作為。另外，台鐵也完成防颱準備，包括防洪設施檢查、加固設備、排水疏通、機力調移、以及人員佈署等事宜，亦開設防颱指揮中心，配合氣象局人員進駐。

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依最新颱風路徑顯示，颱風移速緩慢影響時間較長，隨暴風圈接近侵襲台灣範圍及程度將增加，預估自9月3日起至9月4日上午為雨勢較大時間。降雨熱區為北部、西北部、東北部地區，其次為東部、中部山區，公路總局將視風雨狀況發布預警警戒作為，逐級提升警戒作業。

可能實施管制路段，包含台2線(北部濱海公路)、台2甲線(陽金公路)、台7線(北橫公路)、台7甲線(北橫支線)、台9線(北宜公路、蘇花公路)、台9甲線(新烏公路)、台9丁線(舊蘇花公路)、台11線(花東濱海公路)，惟實際作為仍依即時氣象情資及現場情況再機動調整。公路總局將派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛，行經上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。

另外，臺鐵局局長杜微9月2日視察北部地區防颱措施，局長首先赴綜合調度所，在所長吳榮欽、行控室主任林演界的陪同下，視察指揮中心(二級開設)、電力調配室、工務監控台等單位，了解全線電力監控、臺北地下化區間抽水馬達、以及新設落石吿警系統運作情形。局長隨後又赴南港，在台北工務段段長王立德、台北運務段視察謝鈺瀅、及南港站站長陳建銓陪同下，實地察看地下隧道北口防洪閘門，並視訊聯繫臺北運務段段長梁育裕，了解基隆站地下段防洪閘門的整備情形。

杜微表示，臺鐵局已經完成各地防洪閘門的測試工作，新加裝監控系統以及夜間照明設備更可以縮短啟閉閘門的反應時間，加上4月至6月進行過防汛演習，臺鐵能將颱風威脅降至最低，如果民眾發現颱風造成臺鐵行車設施損壞，也可以用「1933」緊急通報專線直接向臺鐵調度所反應，共同維護行車安全。

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