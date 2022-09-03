名家論壇》黃創夏／10月16日後　台海必有新警報！

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眾所周知，任何一個新的王朝，甚至是自居是「天朝」的皇族，都必須持續創造神話，要有自吹自擂的「赫赫功績」，才能締造他高不可攀的絕對威權，在下方的各路野心份子才會因此被震懾、不敢造次。
然而習近平在第三度登基新寶座之後，能拿出甚麼功績來證他的「中華民族支偉大復興」？
萬邦來朝？不可能，「一帶一路」已經弊病叢生，甚至連柬埔寨這樣的鐵兄弟都惹出禍端！
世界工廠？不可能，動態清零、斷水斷電、共同富裕、全面監管...歐美企業都已經積極重組供應鏈，想要撤出中國以避險！
民生富裕？光是1100萬高校生的失業困局，就甭談了吧！
看習近平困局最清楚的人，恐怕就是美國總統拜登了，他已經很明確的點出：「習近平和中國人自己，都對未來感到不確定！」
美國總統拜登是在8月25日晚間於民主黨全國委員會的招待會上，談論中國大陸所面臨的局面，他表示自己是與習近平相處時間最長的世界領導人，拜登在此次談話中提及，「中國所處的一個情況是，他們正試圖弄清楚他們要走向哪裡，如何處理所走的方向。習近平不確定要怎麼做，中國人民對他們的未來感到不確定」。拜登說，他是與習近平相處時間最長的世界領導人，過去12年來曾經與他單獨相處超過78個小時。
沒有方向感，卻又要拿出成績單，最怕的就是失去理智，對外動武以解決內部矛盾，正因為如此，歐、美、日等主流國家都很擔心在2022到2027這五年內，習近平鋌而走險，揮軍台海。
幸好，薑是老的辣，雖然很多時候美國總統拜登給予世人老態龍鍾，精力不濟的普遍印象，該出手時，他還是快、狠、準，毫不含糊。
才在8月4日因為美國國會議長裴洛西訪問台灣，解放軍大張旗鼓在台海周邊大搞「軍事演戲」，演給正在北戴河爾虞我詐的共產黨高層看，解放軍如果想要解放台灣，「封鎖台灣」、「跨越台海」和「常態化抹去台海中線」的壓箱劇本都拿出來粉墨登場。
這些動作，台灣人並沒有被嚇到，對岸的小粉紅受傷的玻璃心也得到撫慰，但世界第一強國就是第一強國，美國白宮和五角大廈不會只是搬椅子看戲，美軍馬上從中看出解放軍「軍事演戲」中的眉眉角角，立即看出台灣防衛的最迫切需要。
才不到一個月，美國的媒體就報導白宮打算售給台灣新一波軍售，高達11億美元，其中有60枚可以用F-16空對海射擊的魚叉反艦飛彈，還有100枚和美軍現役正在使用，號稱當今世上最強的「短程空對空飛彈」AIM-9X Block2響尾蛇飛彈，不到一個月就做出判斷和決斷，速度和精準反應的能力，令人讚嘆。
拜登上任以來一年多以來，雖然有數次批准對台軍售，但大多數是設備提升和系統整合，沒有重裝武器，以至於老是給人有一些「隔靴搔癢」的惆悵感。這一次一出手就是大手筆的11億美元，而且完全是觀察此次解放軍軍演做出的立即反應，目的就是阻斷解放軍越過台海中線的野望。
在這次解放軍的軍事演戲當中，解放軍的萬噸大驅成群結隊越過台海中線，而且逼近到24海浬，就是在走「灰色地帶」的切香腸模式，解放軍雖然越過中線，但尚未進入台灣的12海浬領海與領空之內，台灣不能也不適合仍在「公海」範圍之內開火驅離，能做的就只有派出台灣的戰艦，一對一緊迫盯人。
其實這是台海安全的重大危機，解放軍的「中華神盾」各類戰艦都接近萬噸，而且高達3、4百艘戰船以及成千上萬的海警船和大型漁船，台灣最大的紀德艦噸位只有一半，數量更是寥寥可數，如果解放軍真的繼續用這樣戰船逼近的切香腸灰色地帶戰術，在數量和噸位優勢之下，24海浬、18海浬、12海浬，就等於直接兵臨城下，台灣目前的戰艦很快就被消耗殆盡。
在解放軍軍事演戲之後，台灣有很多軍事和戰略專家就在討論，台灣是否該趕緊打造「下一代重型戰艦」，問題在於造軍艦的技術台灣還要學習很多年，數百艘戰艦也不是台灣足以負擔的承重壓力。
怎麼辦？
謝謝解放軍的「提示」，白宮和五角大廈馬上找到解答，60枚機載型魚叉飛彈，居高臨下，解放軍戰艦真要蠢動，只要越過12海浬，來一艘打一艘！而那些伴飛的殲10、殲16和殲20等等戰機，F-16V上的最新式響尾蛇飛彈都已經瞄準你了！
然而，台灣人民也要因此自問，美國都在替台灣部署和著急了，三軍統帥蔡英文總統，如果連無人機侵擾金門都要等到美國說「不能接受」，國防部才下令強勢行動，此情此景，令人擔心：台灣真的準備好了？
●作者：黃創夏／資深媒體人
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