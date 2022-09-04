每天47人罹大腸癌！烤肉注意「4原則」　1動作秒降死亡率

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中華民國大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪表示，國民健康署雖針對50歲至未滿75歲的民眾，補助每兩年1次定量免疫法糞便潛血檢查，但若是曾有大腸癌家族病史的民眾建議可從40歲開始，定期至醫院做檢查。此外，篩檢結果若呈現異常，建議在6個月內接受大腸鏡檢查，以確保腸道狀況。大腸癌是國人常見癌症，早期診療下，5年存活率可達9成以上，若到了第4期，5年存活率剩不到2成。
楊純豪提醒大腸癌高風險症狀有，腹脹腹痛、糞便帶有暗色血（且血液與糞便分離）、排便習慣改變，若是有重量減輕、貧血、大便形狀改變等，都要特別注意是否為大腸癌的警訊。
平常也要掌握「二多二少」的健康技巧，：
「多吃蔬果」挑選當季新鮮、顏色豐富且富含纖維的蔬菜，如：花椰菜、杏鮑菇、洋蔥、甜椒等，可以促進腸胃蠕動與增加飽食感。
「多運動」：世界衛生組織（WHO）指出，21%–25%的大腸癌可歸因於身體活動不足。
「少紅肉」：每天攝取超過50克（約1.33兩）的加工肉品或100克（約2.66兩）的紅肉（豬、羊、牛）會增加17% 罹患大腸癌的風險。
「少燒烤」：根據美國國家癌症研究指出，在高溫下燒烤的肉片或產生的肉汁，滴到火裡產生火焰及煙霧時，會形成致癌物質–多環芳烴（Polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs），隨之附著於食物的表面。因此，為了身體的健康，應盡量減少燒烤食物的攝取。
但中秋佳節若仍想一年一次燒烤聚餐，仍需要掌握4項原則，包含「少醬料、少奶油、去肉皮及去焦黑」，楊純豪也提醒要避開加工、醃製食材，過多的添加物恐有致癌的風險，要在享用美食的同時兼顧健康。