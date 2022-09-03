慘遭渣夫拋棄！「第一美人」翻身成10億富婆 近況曝光
47歲的大陸名模馬艷麗因為外表出眾受封「中國第一美人」，現在是知名時裝設計師，更是高定品牌董事長兼藝術總監，如今身價超過10億，日前她在社群媒體上貼出近況照，完全看不出歲月在她身上留下痕跡。回首馬艷麗的過去，其實不算順遂，出身農家的她，2001年嫁給導演郎昆，沒想到婚姻維持5年就因為男方外遇離婚。
馬艷麗出身農家，家境並不富裕，15歲時成為運動員，但在1993年時於訓練中受了傷，只能結束運動員生涯，由於她外型高冷、身材高䠷，因此進入了模特兒圈，21歲時獲得了上海國際模特大賽冠軍，成為首席名模。後來她則是出國進修服裝設計，開始擔任時裝設計師，還成立了自己的品牌，以10億的淨資產成為該品牌的董事長及創始人。
27歲時，馬艷麗嫁給知名導演郎昆，婚後育有一女，沒想到婚姻僅維持了5年，郎昆就被爆出婚外情，馬艷麗快刀斬亂麻，決定離婚。但那時她不只面臨婚姻問題，事業也出現危機，她選擇歸隱家鄉，沒想到卻意外發現家鄉種植蘑菇的商機，成功熱賣讓她順利圈錢，2011年接受採訪時，她身價已經超過10億。
近來馬艷麗在微博貼出近照，她依舊忙碌於時裝設計的工作，狀態也維持得很好，一身俐落裝扮，讓人看不出她已經47歲，享受工作與生活的她，在微博發文提到：「只管全力以赴，上天即使沒有給你想要的，也一定會給你更好的。」