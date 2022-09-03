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大手筆追求蕭亞軒！劉特佐淘空一馬公司逾千億、行蹤成謎

▲一馬公司醜聞的關鍵人物、馬來西亞富商劉特佐（Low Taek Jho）已潛逃4年，至今行蹤成謎。（圖／美聯社／達志影像）
▲一馬公司醜聞的關鍵人物、馬來西亞富商劉特佐（Low Taek Jho）已潛逃4年，至今行蹤成謎。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷/綜合報導

2022-09-03 19:00:00

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）因「一馬公司（1MDB）」案弊案，遭大馬聯邦法院判刑12年、2億1000萬令吉（約14億台幣）罰款，並在8月23日即刻入獄服刑。但一馬公司醜聞的關鍵人物、大馬富商劉特佐（Low Taek Jho）已潛逃4年，至今行蹤成謎。大馬警方強調，不曾停止追查劉特佐的下落。

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由於馬來西亞前首相納吉近日因一馬公司案入獄，使得劉特佐的動向再度受到大馬民眾關注。「一馬公司（1MDB）」是馬來西亞發展基金，主要任務是對外投資，獲利理應用來改善馬來西亞人民生活，以達富國強邦的目標。但一馬公司透過債券募得的大量資金，估計至少有50億美元（約1500億台幣）遭劉特佐掏空。

▲劉特佐至少淘空一馬公司50億美元（約1500億台幣）。（圖／美聯社／達志影像）
▲劉特佐至少淘空一馬公司50億美元（約1500億台幣）。（圖／美聯社／達志影像）
2018年大馬民眾因對一馬醜聞強烈不滿，導致納吉政府在大選中慘敗，納吉下台後，新政府積極追查一馬弊案，劉特佐自此下落不明。儘管大馬警方向國際刑警組織對劉特佐及其犯案同夥申請紅色通緝令，但礙於案件嚴重程度可能動搖大馬國本，目前詳細名單僅部份官員可知。

根據《鯨吞億萬》作者Tom Wright和Bradley Hope在YouTube頻道發布名為「劉特佐在哪裡？」的影片稱，劉特佐曾於2019年現身上海迪士尼參加平安夜派對。從他們公布的照片可以看到，一名外型、體態都與劉特佐相似的男子，置身在派對人群之中。從時間來看，當時劉特佐已被大馬及美國警方追捕，卻仍能進入中國與友人一同享樂，似乎也印證了大馬警方對於劉特佐藏匿中國境內的懷疑。

▲酷似劉特佐的男子於2019年現身上海迪士尼樂園。（圖／翻攝自推特）
▲酷似劉特佐的男子於2019年現身上海迪士尼樂園。（圖／翻攝自推特）
41歲的劉特佐，出生在馬來西亞檳城小有名氣的華人富商家庭，畢業於美國賓州大學沃頓商學院。他在畢業返回馬來西亞後，參與一馬公司的運作，並用從國庫竊取來的大筆資金，追求多名世界知名女星，包括派瑞斯希爾頓（Paris Hilton）、米蘭達可兒（Miranda Kerr）以及蕭亞軒。據《鯨吞億萬》書中描述，他為了追求蕭亞軒，包括浪費晚餐和投資出專輯在內，耗資約4億台幣，但蕭亞軒並未答應劉特佐的追求，僅表示「我當他是弟弟而已。」

▲劉特佐曾追求多名女星，包括派瑞斯希爾頓（Paris Hilton）、米蘭達可兒（Miranda Kerr）以及蕭亞軒。（圖／翻攝自The New York Times）
▲劉特佐曾追求多名女星，包括派瑞斯希爾頓（Paris Hilton）、米蘭達可兒（Miranda Kerr）以及蕭亞軒。（圖／翻攝自The New York Times）


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