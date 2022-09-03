颱風軒嵐諾直撲　宮古石垣兩市籲逾10萬居民避難

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本放送協會（NHK）報導，宮古島市政府今天上午10時10分，針對全市2萬9295家戶共5萬5541人發出相當於次高等級的「避難指示」，呼籲民眾遠離危險場所前往避難。
石垣市政府今天上午10時25分也針對全市2萬5642家戶共4萬9651人發布避難指示，呼籲所有民眾遠離危險場所前往避難。
讀賣新聞報導，日本氣象廳表示，今天下午到9月4日上午這段時間，沖繩地方可能出現短時間強降雨的「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠）。
TBS電視台報導，軒嵐諾今天有直撲先島群島可能，且目前遠離颱風的日本本州島附近，局部地區也可能持續降下大雨。
本州島附近目前有秋雨鋒面滯留，由於颱風帶來的暖濕空氣流入，造成鋒面所在地附近大氣狀態十分不穩定，這種情況預料今天也將持續。
氣象廳今天上午10時觀測，軒嵐諾中心位置在石垣島南南東方約150公里海面上，以緩慢速度朝北行進，目前中心氣壓955百帕、近中心最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒60公尺，強度屬氣象廳定義的「強烈颱風」。
根據預測，軒嵐諾到今天晚間9時，強度將再度增強為「非常強烈颱風」，並可能維持到9月5日，之後在9月6日減弱為「強烈颱風」。
預料軒嵐諾9月4日白天將再度接近沖繩本島，最快6日接近九州地方。由於軒嵐諾行進速度緩慢，加上秋雨鋒面滯留，日本多數地區天氣不穩定的情況可能拉長。
根據日本氣象廳分類，颱風可依強度及規模進行區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，就稱為「猛烈颱風」。
依規模來看，風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍在500公里以上、未滿800公里，稱為大型颱風；暴風半徑範圍超過800公里以上，就稱為超大型颱風。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110903