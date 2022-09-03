強颱軒嵐諾襲台也不怕！各大壽產險啟動關懷服務

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國泰人壽指出，針對應繳月為2022年9月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2022年11月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。
合庫開放醫療副本收據申請理賠，主動透過各種管道檢索可能名單，協助受災保戶進行理賠事宜，保戶也可主動致電0800-033-133申請理賠，並以方便受災保戶為原則，實支實付型醫療及傷害醫療保險，一律開放醫療副本收據理賠。風災保戶保費緩繳3個月，保戶保費應繳日於事故發生後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，經本公司審核通過後即可緩繳保費3個月。
風災保戶保單借款新貸或增貸件免息3個月，保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，即可申請保單借款新貸或增貸件免息3個月，風災保戶補發保單免收工本費，保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，申請補發保單可免收工本費。
中國人壽表示，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課之範圍，或能提出公家機關開立之受災證明，如村里長證明的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期為111年9月2日至111年12月02日者，自即日至111年12 月02日前提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。在「保服優惠」部份，自即日起至112年9月2日已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳6個月利息優惠；凡受災地區之保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起至111年12月02日止，均可向中國人壽申請辦理免費補發保險單。
「房貸紓困措施」提供受災房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳3個月。「旅平險彈性調整」針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保中國人壽旅行平安險的保戶，可於111年9月9日前提出契變申請辦理取消或延長。此外，中壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，中國人壽即啟動「快速理賠」，需檢附文件則可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新台幣6萬元之住院預付金。
南山人壽與南山產物提醒民眾做好防疫及防颱措施，提高警覺做好防颱準備，盡量避免外出，確保人身的安全。為因應颱風可能帶來的衝擊及災害，南山人壽已迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括「免收保單借款利息」、「免收房屋貸款利息」、「緩繳保費」、「快速理賠」、「住院關懷預付保險金」等。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明透過傳真或email 等方式，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心申請即可。