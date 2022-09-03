快訊／本土確診+32,529！死亡個案增42人　境外增283例

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指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為19例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月27日至8月31日，死亡日期介於5月30日至8月31日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增283例境外移入個案中，為161例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(27例)，泰國(11例)，香港(4例)，日本(3例)，印尼、新加坡及韓國(各2例)，印度、阿聯、英國、菲律賓、義大利、法國、土耳其及美國(各1例)移入，另224例感染國家調查中。入境日期介於今年8月3日至9月2日。
指揮中心統計，截至目前國內累計16,346,624例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,929,979例排除)，其中5,408,641例確診，分別為28,676例境外移入、5,379,911例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,028例COVID-19死亡病例，其中10,012例本土，個案居住縣市分布為新北市2,136例、臺北市1,123例、臺中市1,006例、高雄市936例、臺南市772例、桃園市760例、彰化縣588例、屏東縣408例、雲林縣316例、南投縣295例、苗栗縣243例、嘉義縣234例、基隆市221例、宜蘭縣201例、嘉義市165例、花蓮縣163例、新竹縣157例、臺東縣141例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。