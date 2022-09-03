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大咖影后自曝罹癌！接受6個月化療　 首發聲：感到很痛苦

▲美國演員珍芳達在社群平台上自曝罹患淋巴癌。（圖／翻攝自janefonda IG）
▲美國演員珍芳達在社群平台上自曝罹患淋巴癌。（圖／翻攝自janefonda IG）

記者李亞妮/綜合報導

2022-09-03 14:09:252022-09-03 14:17:21

曾榮獲二座奧斯卡影后的84歲美國演員珍芳達（Jane Seymour Fonda），驚傳罹患非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma），也就是俗稱的淋巴癌，不過珍芳達坦言目前正在接受化療，也有信心戰勝病魔。

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珍芳達今（3）日在社群媒體上表示，自己罹患淋巴癌，並已開始接受化療，也樂觀的提到這種癌症治療率高，有80%的患者可以存活，為此她感到非常幸運；珍芳達接下來會進行6次化療，也坦言：「因為我擁有健保，也能獲得最好的醫生與治療，我意識到我在這方面享有特權。」

▲今（3）日珍芳達表示自己罹患淋巴癌，正在接受化療，並有信心戰勝病魔。（圖／翻攝自janefonda IG）
▲珍芳達今天表示自己罹患淋巴癌，正在接受化療，並有信心戰勝病魔。（圖／翻攝自janefonda IG）
但這也讓她內心痛苦掙扎，獲得反思認為，有些跟她一樣患有相同疾病的人，卻無法得到一樣的醫療救治，也讓她直言：「這是不對的！」也希望大眾不只關心如何治療癌症，更是要從根去解決，為何引發癌症，可能是加工過度的化學用品，也不忘對外呼籲氣候變遷的重視。

珍芳達不僅在1972年和1978年都拿下奧斯卡影后，更在2014年獲得美國電影學會頒發的「終身成就獎」，又再2017年獲得第74屆威尼斯影展「榮譽金獅獎」，在影壇地位崇高的她，也不斷關心氣候變遷問題，珍芳達曾在2019年的華盛頓國會大廈外，參加氣候變遷示威活動，被警察上銬逮捕，她當時還舉高雙手大喊，引發外界熱議。

▲珍芳達在影壇中擁有崇高地位，她也不斷在關心氣候變遷議題。（圖／翻攝自janefonda IG）
▲珍芳達在影壇中擁有崇高地位，她也不斷在關心氣候變遷議題。（圖／翻攝自janefonda IG）

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