COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

郭婷筠家隔壁飄惡臭！警破門見「鄰居黑屍」　嚇傻喊搬家

▲郭婷筠高雄住家隔壁飄惡臭，沒想到竟是鄰居已陳屍多時。（圖／翻攝郭婷筠臉書）
▲郭婷筠高雄住家隔壁飄惡臭，沒想到竟是鄰居已陳屍多時。（圖／翻攝郭婷筠臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-09-03 15:15:132022-09-03 15:29:24

歌手郭婷筠近來在私人臉書發文提到，高雄住家隔壁傳來惡臭，可是一直聯絡不上住戶，聯絡警方處理後，今（3）日稍早警方破門而入，法醫也一併到場，發現隔壁鄰居早已過世，且屍體已經發黑，讓她嚇傻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭婷筠日前提到隔壁鄰居發出惡臭味，管理員也找不到住戶，讓她相當害怕，她列出3點，「很臭很臭很臭」、「聯絡不到住戶」、「已經通知警方」問大家會聯想到什麼，心想鄰居該不會出了什麼狀況，後來警察聯繫住戶家屬，對方媽媽卻說有時間再約處理，讓她傻眼：「太扯了吧，妳的小孩都出事了還要等什麼。」

▲郭婷筠高雄住家隔壁飄惡臭，沒想到竟是鄰居已陳屍多時。（圖／翻攝郭婷筠臉書）
▲郭婷筠住家隔壁飄惡臭，讓她驚慌報警。（圖／翻攝郭婷筠臉書）
而在今天稍早，警方終於破門而入，法醫也來了，原來是隔壁鄰居已死亡多時，屍體甚至發黑到家屬無法辨認，讓她無奈的說：「我要搬家了！」此外，這不是郭婷筠第一次遇到這種離奇事件，她之前住中壢時，有人自殺卡在她家露台，沒想到會再度碰上命案，網友看到後紛紛安慰她：「要去廟裡拜拜了」、「快搬家」。

▲郭婷筠遇過的渣男一直跟她借錢，（圖／民視提供）
▲郭婷筠已不是第一次遇到命案。（圖／民視提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

遭逼「陪睡玩5P」！張紫妍羞憤輕生　13年後他反咬抖內幕

林志穎車禍重傷！返家休養7天　愛妻曬照曝心聲

慘遭渣夫拋棄！「第一美人」翻身成10億富婆　近況曝光

大咖影后自曝罹癌！接受6個月化療　 首發聲：感到很痛苦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀