郭婷筠家隔壁飄惡臭！警破門見「鄰居黑屍」 嚇傻喊搬家
歌手郭婷筠近來在私人臉書發文提到，高雄住家隔壁傳來惡臭，可是一直聯絡不上住戶，聯絡警方處理後，今（3）日稍早警方破門而入，法醫也一併到場，發現隔壁鄰居早已過世，且屍體已經發黑，讓她嚇傻。
郭婷筠日前提到隔壁鄰居發出惡臭味，管理員也找不到住戶，讓她相當害怕，她列出3點，「很臭很臭很臭」、「聯絡不到住戶」、「已經通知警方」問大家會聯想到什麼，心想鄰居該不會出了什麼狀況，後來警察聯繫住戶家屬，對方媽媽卻說有時間再約處理，讓她傻眼：「太扯了吧，妳的小孩都出事了還要等什麼。」
而在今天稍早，警方終於破門而入，法醫也來了，原來是隔壁鄰居已死亡多時，屍體甚至發黑到家屬無法辨認，讓她無奈的說：「我要搬家了！」此外，這不是郭婷筠第一次遇到這種離奇事件，她之前住中壢時，有人自殺卡在她家露台，沒想到會再度碰上命案，網友看到後紛紛安慰她：「要去廟裡拜拜了」、「快搬家」。
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