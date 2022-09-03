《童話》張孝全初當律師遇狼師！哄騙女學生惡行全曝光
台中某數學資優班教師，在25年前疑似性侵女學生，受害者A女近日勇敢出面，而事件一出也震驚全台，堪稱「台中房思琪案」，而這樣難過的事件，可能不只一樁。由張孝全、李康生、江宜蓉、尹馨和夏于喬主演的《童話‧世界》，飾演補習班狼師的李康生，他以愛為名包裝童話故事誘騙懵懂無知的少女上床，張孝全在法庭上為李康生辯護後，卻發現自己深愛的女孩也難逃李康生的魔掌。
在《童話‧世界》中張孝全與尹馨首次攜手一起擔綱律師角色，由於導演唐福睿本身就是一名律師轉戰電影，因此在劇本中許多拗口的法律專有名詞，兩位演技優異經驗豐富的演員下足苦功，要讓專業律師感上身，令他們大呼不容易！尤其是影后尹馨演出一名咄咄逼人的女律師，從未扮演這樣的角色完全是被導演精彩的劇本所吸引，也因此入圍本屆北影最佳女配角。張孝全更細膩掌握從青澀的律師到精明幹練的心路歷程，而入圍今年台北電影獎最佳男主角。
《童話‧世界》講述，初出社會的人權律師張正煦（張孝全飾演），首次承辦案件便是震驚社會一時的補教名師性侵案；被告湯師承（李康生飾演）不僅利用童話故事哄騙年輕女學生，更假借交往名義與她們發生關係，甚至詭辯為何大野狼和小紅帽發生關係後，為何只有大野狼受到懲罰？讓人感到心疼又氣憤。
涉世未深的張正煦為求表現，想盡辦法要奪下官司勝利，希望能在工作上有所成就，卻沒發現心儀的對象女高中生陳新（江宜蓉飾演），正一步步落入湯師承所設下的圈套。《童話‧世界》將於10月7日全台上映。
※【NOWnews 今日新聞
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