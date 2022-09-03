疑感情糾紛引殺機！台南移工打群架 越男中12刀倒血泊亡
台南市安南區今（3）日凌晨1時6分許驚傳命案，疑似有3名移工打架，其中30歲潘姓越南移工躺在血泊中，傷重身亡，經過檢察官初步相驗，死者身中約12處銳器傷，左胸兩刀，其中一刀深及臟器外露，死因待解剖詳查；警三分局鎖定3名犯嫌追緝，目前帶回2名男子回分局調查偵辦。
安南區安中路四段附近一處外籍移工宿舍內，今天凌晨1點06分，有3名越南籍移工衝上宿舍2樓，經一陣扭打後，潘姓越南移工遭砍殺，3名作案人立馬逃逸；警方接獲通報馬上前往查處，發現潘姓越南移工躺在血泊中，潘男身上多處刀傷，肚破腸流已經沒有生命徵象，已明顯死亡。
根據初步了解，3名作案人有1人在1樓把風，2人上樓砍人，行兇後逃逸，死者是逃逸移工，至於血案發生的原因，初步研判是情殺；警方已掌握3名涉案移工身分，正全力追緝兇嫌到案釐清，今天警方帶回2男回分局調查，2人是否是涉案尚待調查釐清中。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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