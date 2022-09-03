16歲中國少女世界盃奪牌　李虹瑩：世界攀岩好手越來越多

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2022年杭州亞運將改變運動攀登的賽制，速度賽將被獨立出來成立一個項目，而先鋒和抱石賽則是將用綜合成績進行評比決定勝負，和之前東奧中速度、先鋒、抱石三項目合一的方式不同。
李虹瑩本來就是抱石見長的選手，不過由於之前的賽制，她也不斷的有在加強自己的速度賽水準。現在改成了新賽制，她自己笑說有些可惜，「有點可惜練了那麼久，最後沒機會去比(速度賽)。」她表示現在就是把速度賽當成興趣，雖然並非自己主項，但也希望之後能報名一些賽事，來測試自己之前訓練的成果。
繼去年九月在俄羅斯之後，李虹瑩已經有一段時間沒有出國進行高強度賽事，她說：「能力還是有維持住，但會覺得自己進步的不夠快，畢竟接觸路線的豐富度還是有限。回來之後也調整了一些自己的訓練型態，比如攀爬型態的優化等等。」
李虹瑩透露本月自己還要出去比三場比賽，其中有兩場是亞錦賽，會和明年亞運資格有關，也是自己重點設定的目標。而明年開始就要算奧運積分了，所以也會慢慢開始準備世錦賽。
這次在歐洲進行比賽和訓練，李虹瑩感嘆「世界上出現越來越多厲害的選手」，在世界盃上中、日年輕選手都有出色的表現，其中又以16歲的中國大陸天才少女駱知鷺最讓人驚豔。
駱知鷺今年剛到參加世界盃的最低參賽年齡，這次比賽是她第一次參加世界盃，同時還是中國大陸選手第一次晉級攀岩世界盃決賽，結果她就神勇的拿下銅牌，創造歷史。
談到自己認為這位小女孩哪裡厲害時，李虹瑩笑說「他們的團隊很厲害」，直言能在短時間投注如此多的資源培育她、並進行有效訓練，足見近年中、日、韓等國在運動攀登項目上所做的努力。