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中油轉投資船舶公司　李家駒成首位台籍LNG船輪機長

▲台灣中油公司今（3）日宣布，今（2022）年7月拔擢畢業於船員李家駒為液化天然氣(LNG)船輪機長，這也是首位台籍LNG船輪機長。（圖／中油提供）
▲台灣中油公司今（3）日宣布，今（2022）年7月拔擢畢業於船員李家駒為液化天然氣(LNG)船輪機長，這也是首位台籍LNG船輪機長。（圖／中油提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-03 15:45:01

台灣中油公司今（3）日宣布，轉投資事業尼米克船舶管理公司(NiMiC Ship Management Co. Ltd.)於今（2022）年7月拔擢畢業於國立海洋大學的船員李家駒為液化天然氣(LNG)船輪機長，這也是首位台籍LNG船輪機長。

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李家駒從小習慣聽海、熱愛大海，海洋大學畢業後於2011年參加首屆尼米克管理公司台籍船員培訓計畫，通過甄選後登上台達(Taitar)LNG船訓練及服務，期間表現優異，經過十年歷練終於成為輪機長，隨即於8月至台達三號LNG船服勤，並隨船至新加坡船廠參與定期塢修工作。他說，投入海運後，多了不少和自己對話的機會，也樂於和加入船隊的學弟妹分享操船經驗。

為確保天然氣穩定供應並擴大事業經營範圍，台灣中油於2008年投資尼米克船東控股公司(NiMiC Ship Holding Co.)及尼米克管理公司各45%股份，其中控股公司由台灣中油與日商日本郵船公司(Nippon Yusen Kaisha, NYK)及三井物產公司(Mitsui & Co., Ltd, Mitsui)合資設立，建造台達一至四號LNG船，負責承運購自卡達之長約貨氣；管理公司則是與NYK合資成立，並設有台灣分公司，負責台達LNG船隊之操航管理、保養檢修、船員調度及培訓等事務。在台灣中油及合資夥伴NYK、Mitsui共同合作及支持下，管理公司已長期在地化經營及培育我國LNG船運人才。

尼米克管理公司自2011年起推動台籍LNG船員培訓計畫，並與海洋大學及國立高雄海洋科技大學(現高雄科技大學)合作，每年提供優秀在校生申請至台達LNG船的實習機會，實習生接受NYK集團海事培訓及台達LNG船實習考核後可升任為正式船員，在台達LNG船上的甲板部或輪機部累積10-12年工作經驗並通過相關考核後可逐步晉升為船長或輪機長。經統計，該公司迄今已錄取24名台籍實習生，目前台達LNG船隊台籍船員及實習生共計16名，首屆資深船員李家駒經拔擢為輪機長，也為國內LNG船員培育樹立新里程碑。
 

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