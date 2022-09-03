釜山、弘大音樂節「台味十足」 道地4組樂團助陣開唱
台灣文化部影視及流行音樂產業局2日於韓國SSM live hall舉辦國際記者會，宣告「Taiwan Beats」再次回歸，集結noovy、OVDS、康士坦的變化球KST、I Mean Us等4組樂團登上韓國音樂節舞台，包含弘大音樂節與釜山國際搖滾音樂節開唱。
本次記者會主要向韓國媒體、音樂公司、經紀公司及廣大樂迷介紹本次「Taiwan Beats」參演計畫及4組參演樂團，由韓國著名樂團2LSON主唱及製作人LE擔任主持人，noovy、康士坦的變化球KST及OVDS等3組樂團也出席與大家見面。noovy多次在日本live house進行巡迴演出，獲得極大成功，累積日本、台灣演出經驗，未來也希望可以在韓國持續發展。首次到韓國演出也是因為疫情暌違近3年的海外演出的noovy，希望透過韓國音樂節演出順便抽空觀光，也想去看看其他樂團的表演。
曾與日本天后倖田來未合作的OVDS為成功跨足金屬搖滾、當代電子與流行等領域的全方位樂團。他們的音樂主題以另類電子與英倫低音為主，雙主唱不同音色帶來獨特的衝突元素。OVDS期盼有機會結識當地的音樂人，一起吃烤肉、部隊鍋和所有辣的食物。